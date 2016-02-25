版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 26日 星期五 04:24 BJT

纽约期市：原糖涨至五周高位，关注3月合约到期

路透纽约/伦敦2月25日 - 原糖期货周四上升至五周高位，延续本周稍早的创纪录涨势，所有注意力都集中在即将到期的3月合约。

可可价格也上涨，咖啡期货小幅下跌。

交易商表示，3月原糖合约将在周一到期，这是糖市的焦点所在，如果近月原糖合约和5月合约SBH6-K6仍然接近平价，预计交割规模将为大约50万吨。3月/5月合约周四升水约0.04美分，价差在本周大幅变动，从贴水0.18美分至升水0.23美分。

5月原糖合约 收高0.32美分，或2.3%，报每磅14.2美分，此为1月22日来最高，升穿100日移动均线后，受技术性买盘推动扩大升幅。

原糖期货周二震荡上行，当日5月原糖合约劲升逾9%，创史上最大单日涨幅，因有传闻称，突然出现3月原糖合约的交割兴致。这使原糖期货的技术面变得十分强劲，已形成了一个潜在底部，且提振价格升至远高于一长期下行趋势线的水准。

交易所数据显示，周二和周三未平仓合约总计下跌逾3.755万口，交易商将此归因于大量空头回补。

5月白糖期货 收涨6.40美元，或1.6%，报每吨405.30美元。

5月伦敦可可 收涨19英镑，或0.9%，报每吨2,195英镑。纽约5月合约 收涨18美元，或0.6%，报每吨2,947美元。

5月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.85美分，或0.7%，报每磅1.1615美元。5月罗布斯塔咖啡 收跌3美元，或0.2%，报每吨1,368美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐