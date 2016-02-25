纽约期市：原糖涨至五周高位，关注3月合约到期

交易商表示，3月原糖合约将在周一到期，这是糖市的焦点所在，如果近月原糖合约和5月合约SBH6-K6仍然接近平价，预计交割规模将为大约50万吨。3月/5月合约周四升水约0.04美分，价差在本周大幅变动，从贴水0.18美分至升水0.23美分。

原糖期货周二震荡上行，当日5月原糖合约劲升逾9%，创史上最大单日涨幅，因有传闻称，突然出现3月原糖合约的交割兴致。这使原糖期货的技术面变得十分强劲，已形成了一个潜在底部，且提振价格升至远高于一长期下行趋势线的水准。