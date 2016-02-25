纽约期市：原糖涨至五周高位，关注3月合约到期

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透纽约/伦敦2月25日 - 原糖期货周四上升至五周高位，延续本周稍早的创纪录涨势，所有注意力都集中在即将到期的3月合约。
可可价格也上涨，咖啡期货小幅下跌。
交易商表示，3月原糖合约将在周一到期，这是糖市的焦点所在，如果近月原糖合约和5月合约SBH6-K6仍然接近平价，预计交割规模将为大约50万吨。3月/5月合约周四升水约0.04美分，价差在本周大幅变动，从贴水0.18美分至升水0.23美分。
5月原糖合约 收高0.32美分，或2.3%，报每磅14.2美分，此为1月22日来最高，升穿100日移动均线后，受技术性买盘推动扩大升幅。
原糖期货周二震荡上行，当日5月原糖合约劲升逾9%，创史上最大单日涨幅，因有传闻称，突然出现3月原糖合约的交割兴致。这使原糖期货的技术面变得十分强劲，已形成了一个潜在底部，且提振价格升至远高于一长期下行趋势线的水准。
交易所数据显示，周二和周三未平仓合约总计下跌逾3.755万口，交易商将此归因于大量空头回补。
5月白糖期货 收涨6.40美元，或1.6%，报每吨405.30美元。
5月伦敦可可 收涨19英镑，或0.9%，报每吨2,195英镑。纽约5月合约 收涨18美元，或0.6%，报每吨2,947美元。
5月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.85美分，或0.7%，报每磅1.1615美元。5月罗布斯塔咖啡 收跌3美元，或0.2%，报每吨1,368美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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