美国债市：公债收益率下跌，因对全球成长的担忧加重

* 公债收益率下降，成长忧虑驱动避险买需

* 财政部将原定在周四进行的280亿美元七年期公债标售推迟至周五进行

路透纽约2月25日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者对全球经济成长前景仍持谨慎态度，在美国财政部将今日的七年期公债标售推迟至周五进行后，公债收益率短暂大幅下跌。

公债市场基本上跟随油价而动。油价今年节节下跌，引发投资者担心全球经济成长和旨在刺激新的投资的央行政策的成效。

公债价格周四缩减涨幅，但尾盘仍收高，此前油价扳回稍早跌幅，投资者聚焦在主要产油国即将召开会议和美国能源行业推迟探勘计划和裁员的消息上。

“(投资者)愈发感到公债收益率下跌是正常情况，且收益率保持在低位的时间要比人们预期的更长，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel说。

指标美国10年期公债 尾盘上升12/32，收益率报1.70%，低于周三尾盘的1.74%。

尽管价格近期下跌，对欧洲和亚洲经济的担忧使投资者对买入诸如股票等较高风险资产保持谨慎。这提振对美国公债的需求，即使公债收益率已处于历史低位。

“全球成长忧虑，及其未来可能产生的影响是影响债市交投的主要因素，”加拿大丰业银行驻纽约的美国公债交易部门主管Charles Comiskey说。

美国财政部因技术因素，将原定在周四进行的280亿美元七年期公债标售推迟至周五进行，公债收益率一度跌至日内低位。

这将是本周总计880亿美元中短期公债标售的最后一批。

美国周四公布了一些良好的经济数据。1月美国耐久财订单增幅为10个月来最大，因需求普遍回升，在困境中挣扎的制造业看到了一线曙光。

尽管周四公布的另一份报告显示，上周初请失业金人口增加，但数据仍处于反应就业市场供应收紧的水平。

市场将关注周五公布的美国第四季GDP修正值，以寻找美国经济力度的最新线索。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-2/32 (+ 2/32) 0.723

五年期公债 99-28/32 (+ 9/32) 1.152

10年期公债 99-10/32 (+12/32) 1.700