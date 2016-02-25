修正-美股盘后：百度第四季营收大增，股价盘后急升10.7%

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透2月25日 - 中国互联网搜索巨头百度 周四在美股盘后大涨10.7%，之前该公司公布第四季度营收大增，且预计今年首季营收继续快速增长。
百度报告，截至12月31日的第四季营收增加至187亿人民币(28.9亿美元)，较上年同期猛增33%。
百度预计，2016年首季营收增长21.1-25.5%。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f