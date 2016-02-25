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市场报道 | 2016年 2月 26日 星期五 06:34 BJT

修正-美股盘后：百度第四季营收大增，股价盘后急升10.7%

(修正标题)

路透2月25日 - 中国互联网搜索巨头百度 周四在美股盘后大涨10.7%，之前该公司公布第四季度营收大增，且预计今年首季营收继续快速增长。

百度报告，截至12月31日的第四季营收增加至187亿人民币(28.9亿美元)，较上年同期猛增33%。

百度预计，2016年首季营收增长21.1-25.5%。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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