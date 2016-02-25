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亚洲 | 2016年 2月 26日 星期五 07:00 BJT

重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月25日

(重发以删除多余的新闻代码)

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 66.66 -0.57 -0.85 2994866

京东 24.93 -0.75 -2.92 10987432

新浪 42.75 -0.54 -1.25 371848

搜狐 43.68 -0.90 -2.02 219584

网易 136.23 -23.67 -14.80 3677042

百度 158.22 -4.53 -2.78 6063123

台湾

台湾积体电路 23.69 +0.27 +1.15 1085351

联电 2.05 +0.04 +1.99 120790

日月光 5.64 +0.08 +1.44 165930

矽品精密 7.52 +0.20 +2.73 736739

和信超媒体 2.98 +0.22 +7.97 19306

友达 2.70 +0.04 +1.50 72229

中华电信 31.60 +0.51 +1.64 73048

台湾国际航电 40.31 -0.29 -0.71 1280281

香港

中国移动 54.36 +0.19 +0.35 198974

中国联通 11.44 -0.02 -0.17 112089

中国电信 49.58 +0.73 +1.49 9853

中芯国际 4.17 -0.12 -2.80 10679

电讯盈科 6.15 -0.12 -1.91 678

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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(整理 龚芳)

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