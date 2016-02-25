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亚洲 | 2016年 2月 26日 星期五 06:27 BJT

****日韩经济指标预测--2月26日-3月4日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值     
            
    2月22日当周
    
    2月25日(四)
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月      持平      +0.1%
             全国整体CPI                                        --      +0.2%
             东京地区核心CPI(较上年同期)             2月     -0.2%      -0.1%
             东京地区整体CPI                                    --      -0.3%
    
    2月26日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月29日当周
    
    2月28日(日)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                 3月          --        67
    2350 日本工业生产                           1月初值        --       -1.7%
             一个月预估值                                      --       +7.6%
             两个月预估值                                      --       -4.1%
    
    2月28-29日
    2350 日本零售销售(较上年同期)                  1月         --       -1.1%
    
    2月29日(一)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                  1月         --      +14.8%
             房屋开工(较上年同期)                              --       -1.3%
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)              1月         --       -4.4%
             所有家庭支出(较前月)                              --       +1.0%
    2330 日本求才求职比                            1月         --        1.27
             失业率                                            --        3.3%
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)           第四季         --      +11.2% 
    
    3月1日(二)
     --  韩国外汇储备(亿美元)                      2月         --     3,672.9    
    0000 韩国出口(较上年同期)                  2月初值         --      -18.8%
             进口(较上年同期)                                  --      -20.0%
             贸易收支(亿美元)                                  --    顺差52.0
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)        2月          --        50.2
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                   1月          --    盈余90.0
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                 1月          --       -1.9%
              工业生产(较上月)                                 --       +1.3%
              服务业产出(较前月)                               --        持平  
    
    3月2日(三) 
    0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月          --       49.5
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)          2月          --       持平
                           (较上年同期)                        --      +0.8% 
    
    3月3日(四) 
    暂无重要经济数据公布。   
    
    3月4日(五)
     --  日本加班工资                             1月          --      +0.8%
    (完)

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