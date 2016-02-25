日韩经济指标预测--2月26日-3月4日****

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月22日当周 2月25日(四) 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月 持平 +0.1% 全国整体CPI -- +0.2% 东京地区核心CPI(较上年同期) 2月 -0.2% -0.1% 东京地区整体CPI -- -0.3% 2月26日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月29日当周 2月28日(日) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 3月 -- 67 2350 日本工业生产 1月初值 -- -1.7% 一个月预估值 -- +7.6% 两个月预估值 -- -4.1% 2月28-29日 2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 -- -1.1% 2月29日(一) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +14.8% 房屋开工(较上年同期) -- -1.3% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 1月 -- -4.4% 所有家庭支出(较前月) -- +1.0% 2330 日本求才求职比 1月 -- 1.27 失业率 -- 3.3% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- +11.2% 3月1日(二) -- 韩国外汇储备(亿美元) 2月 -- 3,672.9 0000 韩国出口(较上年同期) 2月初值 -- -18.8% 进口(较上年同期) -- -20.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差52.0 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 50.2 2300 韩国经常账收支(亿美元) 1月 -- 盈余90.0 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 -- -1.9% 工业生产(较上月) -- +1.3% 服务业产出(较前月) -- 持平 3月2日(三) 0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 49.5 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 3月3日(四) 暂无重要经济数据公布。 3月4日(五) -- 日本加班工资 1月 -- +0.8% (完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。