加拿大股市：小升，银行股上涨盖过能源股走低的影响

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透多伦多2月25日 - 加拿大主要股指周四小幅收高，两家大型银行公布季报后股价上涨。尽管原油价格尾盘走坚，但能源股下跌向大盘施压。
加拿大帝国商业银行(CIBC) 跳升2.5%，此前该行公布的获利好于预期且上调股息。不过该行也公布油气行业坏账增加，和本周公布业绩的其它银行情况一样。
多伦多道明银行 上涨1.4%，该行因加元走弱，令其美国业务得益。
金融股上涨0.7%，能源股回落0.9%。
原油期货周四跳升3%，扭转稍早跌势，因之前委内瑞拉证实将在3月举行主要产油国冻产会议，以及消息称石油产业项目推迟和裁员。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升13.33点，或0.1%，报12,753.60点。10大类股中有六种收低。材料股上升0.2%。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f