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市场报道 | 2016年 2月 26日 星期五 07:07 BJT

加拿大股市：小升，银行股上涨盖过能源股走低的影响

路透多伦多2月25日 - 加拿大主要股指周四小幅收高，两家大型银行公布季报后股价上涨。尽管原油价格尾盘走坚，但能源股下跌向大盘施压。

加拿大帝国商业银行(CIBC) 跳升2.5%，此前该行公布的获利好于预期且上调股息。不过该行也公布油气行业坏账增加，和本周公布业绩的其它银行情况一样。

多伦多道明银行 上涨1.4%，该行因加元走弱，令其美国业务得益。

金融股上涨0.7%，能源股回落0.9%。

原油期货周四跳升3%，扭转稍早跌势，因之前委内瑞拉证实将在3月举行主要产油国冻产会议，以及消息称石油产业项目推迟和裁员。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升13.33点，或0.1%，报12,753.60点。10大类股中有六种收低。材料股上升0.2%。(完)

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