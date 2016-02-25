加拿大股市：小升，银行股上涨盖过能源股走低的影响

路透多伦多2月25日 - 加拿大主要股指周四小幅收高，两家大型银行公布季报后股价上涨。尽管原油价格尾盘走坚，但能源股下跌向大盘施压。

加拿大帝国商业银行(CIBC) 跳升2.5%，此前该行公布的获利好于预期且上调股息。不过该行也公布油气行业坏账增加，和本周公布业绩的其它银行情况一样。