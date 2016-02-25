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亚洲 | 2016年 2月 26日 星期五 07:15 BJT

全球经济：德国财长呼吁G20避免以货币贬值来提高竞争力

路透上海2月25日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四呼吁20国集团(G20)，避免以货币贬值来提高竞争力。

“我个人设想德国可采取截然不同的货币政策。”朔伊布勒并称，低利率正推高德国的贸易顺差。

他还表示，对德国来说欧元汇率太过疲弱，欧洲央行宽松货币政策是德国经常帐盈余增加的原因。(完) (编译 张若琪 审校 王颖)

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