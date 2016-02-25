全球经济：德国财长呼吁G20避免以货币贬值来提高竞争力

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透上海2月25日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四呼吁20国集团(G20)，避免以货币贬值来提高竞争力。
“我个人设想德国可采取截然不同的货币政策。”朔伊布勒并称，低利率正推高德国的贸易顺差。
他还表示，对德国来说欧元汇率太过疲弱，欧洲央行宽松货币政策是德国经常帐盈余增加的原因。(完) (编译 张若琪 审校 王颖)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。