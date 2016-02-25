金砖国家：2月25日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月25日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报735.35点，下跌0.16%。
中国股市：沪综指收挫6.4%创一个月最大跌幅，滚雪球效应下千股跌停
中国汇市：人民币窄幅整理微收跌，G20财长会议在即汇价持稳
香港股市：恒指收低1.6%，受累于中国股市暴跌
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巴西股市：股市上下震荡，此前有多家企业财报出炉。指标股指Bovespa指数 收报41,887.902点，下跌0.47%。矿商淡水河谷 下挫，因该公司公布了20年来最大幅亏损。
巴西汇市：拉美货币走强，受油价上涨及对近来重挫的拉美市场信心稍有改善的支撑。雷亚尔兑美元 收高0.2%，报3.9485/00，几乎收复今年以来所有跌幅；上日收报3.9558/68。
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南非股市：风险意愿回归，跟随欧洲股市反弹。Sibanye Gold 宣布将提高派息等企业消息也令投资者振奋。指标Top-40指数 收报42,742.91点，上涨0.68%；大盘综合指数 收报48,373.17点，上涨0.79%。
南非汇市：兰特兑美元反弹，继周三大跌后市场恢复平静
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印度股市：连跌第三天，下周联邦预算公布在即，市场弥漫审慎气氛。BSE指数 收报22,976点，下跌0.49%；NSE指数 收报6,970.6点，下跌0.69%。
印度汇市：卢比兑美元 跌至30个月低位，收报68.71/68.72，上日收报68.56/68.57。受石油相关的月底美元需求及国内股市疲弱打压，但央行明显干预助卢比削减跌幅。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报745.53点，上涨1.06%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报395.36点，上涨1.45%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报75.385，升值0.43%；卢布兑欧元 报83.051，升值0.42%。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。