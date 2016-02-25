金砖国家：2月25日股汇市收盘纵览

路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月25日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报735.35点，下跌0.16%。

中国股市：沪综指收挫6.4%创一个月最大跌幅，滚雪球效应下千股跌停

中国汇市：人民币窄幅整理微收跌，G20财长会议在即汇价持稳

香港股市：恒指收低1.6%，受累于中国股市暴跌

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巴西股市：股市上下震荡，此前有多家企业财报出炉。指标股指Bovespa指数 收报41,887.902点，下跌0.47%。矿商淡水河谷 下挫，因该公司公布了20年来最大幅亏损。

巴西汇市：拉美货币走强，受油价上涨及对近来重挫的拉美市场信心稍有改善的支撑。雷亚尔兑美元 收高0.2%，报3.9485/00，几乎收复今年以来所有跌幅；上日收报3.9558/68。

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南非股市：风险意愿回归，跟随欧洲股市反弹。Sibanye Gold 宣布将提高派息等企业消息也令投资者振奋。指标Top-40指数 收报42,742.91点，上涨0.68%；大盘综合指数 收报48,373.17点，上涨0.79%。

南非汇市：兰特兑美元反弹，继周三大跌后市场恢复平静

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印度股市：连跌第三天，下周联邦预算公布在即，市场弥漫审慎气氛。BSE指数 收报22,976点，下跌0.49%；NSE指数 收报6,970.6点，下跌0.69%。

印度汇市：卢比兑美元 跌至30个月低位，收报68.71/68.72，上日收报68.56/68.57。受石油相关的月底美元需求及国内股市疲弱打压，但央行明显干预助卢比削减跌幅。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报745.53点，上涨1.06%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报395.36点，上涨1.45%。