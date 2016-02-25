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亚洲 | 2016年 2月 26日 星期五 07:32 BJT

基金产业：美国股票基金流出28亿美元，连续第八周流出--理柏

路透纽约2月25日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，2月24日止当周美国股票基金流出28亿美元资金，为连续第八周流出。

理柏表示，美国应税债券基金同期吸引到51亿美元新资金，连续第五周有资金净流入。

根据理柏，风险相对较低的货币市场基金当周流入35亿美元。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)

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