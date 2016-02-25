基金产业：美国股票基金流出28亿美元，连续第八周流出--理柏

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透纽约2月25日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，2月24日止当周美国股票基金流出28亿美元资金，为连续第八周流出。
理柏表示，美国应税债券基金同期吸引到51亿美元新资金，连续第五周有资金净流入。
根据理柏，风险相对较低的货币市场基金当周流入35亿美元。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。