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亚洲 | 2016年 2月 26日 星期五 07:56 BJT

《全球汇市》风险偏好改善致日圆普跌，G20会议受关注

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1018 1.1021 -0.03 +1.45 1.0860

美元/日圆 113.05 112.98 +0.06 -6.03 120.30

欧元/日圆 124.58 124.45 +0.10 -4.51 130.47

美元/瑞郎 0.9903 0.9900 +0.03 -1.15 1.0018

英镑/美元 1.3955 1.3962 -0.05 -5.31 1.4738

美元/加元 1.3542 1.3529 +0.10 -2.15 1.3839

美元/离岸人民币 6.5344 6.5323 +0.03 -0.51 6.5680

澳元/美元 0.7229 0.7231 -0.03 -0.63 0.7275

新西兰元/美元 0.6743 0.6718 +0.37 -1.20 0.6825

澳元/日圆 81.740 81.670 +0.09 -6.71 87.620

新西兰元/日圆 76.230 75.880 +0.46 -7.01 81.980

英镑/日圆 157.78 157.74 +0.03 -10.97 177.22

澳元/新西兰元 1.0720 1.0751 -0.29 +0.53 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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