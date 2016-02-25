《中国报摘》--中国证券报2月26日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 头版头条:
--中国国务院印发《关于同意开展服务贸易创新发展试点的批复》，同意在天津、上海、海南、深圳、杭州、武汉、广州等省市（区域）开展服务贸易创新发展试点，试点期为两年。
* 其他:
--中国保监会发布对中融人寿、信诚人寿采取监管措施的监管函；鉴于中融人寿属于偿付能力不足类公司，其在偿付能力符合监管规定后，需向保监会请示，经同意后方可开展新增股票投资业务。
--中国银监会例行发布会上透露，2015年财务公司全行业实现税后净利润584.08亿元人民币，同比增长9.15%；当年末中国224家企业集团财务公司表内外资产规模6.5万亿元，全行业不良资产率仅为0.05%，较年初下降0.06个百分点。
--中国工信部部长苗圩指出，动力电池技术的进步决定了整车的性能、质量、安全等各方面成败，工信部联合了行业内外九家企业，目前已经投入5亿元资本金，正在组建动力电池研究院或者动力电池研究研发平台。
--截至2月25日已有450家上市公司发布业绩快报，其中297家公司归属上市公司股东的净利润同比实现增长。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 曾祥进)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。