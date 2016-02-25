《中国报摘》--中国证券报2月26日

* 头版头条:

--中国国务院印发《关于同意开展服务贸易创新发展试点的批复》，同意在天津、上海、海南、深圳、杭州、武汉、广州等省市（区域）开展服务贸易创新发展试点，试点期为两年。

* 其他:

--中国保监会发布对中融人寿、信诚人寿采取监管措施的监管函；鉴于中融人寿属于偿付能力不足类公司，其在偿付能力符合监管规定后，需向保监会请示，经同意后方可开展新增股票投资业务。

--中国银监会例行发布会上透露，2015年财务公司全行业实现税后净利润584.08亿元人民币，同比增长9.15%；当年末中国224家企业集团财务公司表内外资产规模6.5万亿元，全行业不良资产率仅为0.05%，较年初下降0.06个百分点。

--中国工信部部长苗圩指出，动力电池技术的进步决定了整车的性能、质量、安全等各方面成败，工信部联合了行业内外九家企业，目前已经投入5亿元资本金，正在组建动力电池研究院或者动力电池研究研发平台。