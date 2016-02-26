更新版 2-日本经济：1月全国核心CPI同比持平，央行刺激通胀的压力难解

数据还显示，2月东京地区核心CPI较上年同期下降0.1%，为连续第二个月同比下降。东京地区核心CPI是全国物价趋势的领先指标。

能源成本下滑10.7%，是全国通胀率不振的主因。但其他诸如电视机、加工食品等商品的价格涨势也很温和，显示此前因日圆贬值所形成的进口成本攀升力道正在消失。

1月批发物价较上年同期下滑3.1%，为连续第10个月下降。1月服务业价格也仅微幅上升0.2%，这凸显出日本通缩心态仍顽固难除。

进口物价涨势放缓可能给日本央行自身的CPI指数构成压力，央行的指数扣除生鲜食品及能源成本，但纳入加工食品价格。

央行的CPI指数预定在周五0500GMT公布。

日本央行上个月意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，补充其大规模资产购买计划，以防金融市场动荡及日圆飙升损及企业信心和延误摆脱通缩的时程。