更新版 2-日本经济：1月全国核心CPI同比持平，央行刺激通胀的压力难解

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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数据还显示，2月东京地区核心CPI较上年同期下降0.1%，为连续第二个月同比下降。东京地区核心CPI是全国物价趋势的领先指标。
能源成本下滑10.7%，是全国通胀率不振的主因。但其他诸如电视机、加工食品等商品的价格涨势也很温和，显示此前因日圆贬值所形成的进口成本攀升力道正在消失。
1月批发物价较上年同期下滑3.1%，为连续第10个月下降。1月服务业价格也仅微幅上升0.2%，这凸显出日本通缩心态仍顽固难除。
进口物价涨势放缓可能给日本央行自身的CPI指数构成压力，央行的指数扣除生鲜食品及能源成本，但纳入加工食品价格。
央行的CPI指数预定在周五0500GMT公布。
日本央行上个月意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，补充其大规模资产购买计划，以防金融市场动荡及日圆飙升损及企业信心和延误摆脱通缩的时程。
央行目前预计通胀率在2017财年上半年左右达到2%，许多分析师认为这个预期太过乐观，因消费者支出疲弱且油价下挫仍让物价难涨。(完)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。