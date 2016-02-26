《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月26日

*工商时报：

--台湾经济研究院昨日公布最新景气调查，在1月贸易表现不佳，制造业厂商对当前景气看法，以持平居多，但对未来半年景气走向，看好比例出现提升至近三成。台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德分析，由于油价探底幅度有限，可望带动出口成长，确定第二季会有好消息的出现。

--中钢 昨日开出4-5月内销盘价，全面调涨热轧等七大项钢品，平均每公吨调涨502台币，平均涨幅3.1%，优于预期，也增添中钢第二季获利动能，可望逐渐走出亏损的阴霾。

--总统当选人蔡英文昨日与机械业座谈，业者提出六大建言，要求台币汇率进行防御性贬值，尽速签订两岸货贸协议，蔡英文表示，将创造总体经济的政策空间，让央行货币政策能有更多弹性和灵活操作，她也承诺两岸维持现状一定会做到，请业者放心。

*经济日报：

--封测大厂矽品 总经理蔡祺文昨日首度接受媒体访问，并释出善意，他指出，愿意与日月光 在不违法(反垄断法)的前提下进行合作。他并强调，在新政府上任之前，不会重提与大陆紫光的合作案。

--在未提到九二共识情况下，大陆外交部长王毅说，希望、也期待台湾新的执政者于上任后以自己的方式、表明愿依照〞他们自己的宪法〞，继续推动两岸关系和平发展。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。