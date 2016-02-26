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亚洲 | 2016年 2月 26日 星期五 08:26 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月26日-3月4日

路透2月26日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。

 日期   时间  国家    规模  发行细节
 2/26         意大利        标售中长期债券
 2/29         法国          标售国库券(BTF)
 3/1          日本          标售10年期公债
 3/3          日本          标售三个月期贴现国库券
 3/3          日本          加强流动性标售
 3/3          法国          标售长期政府债券(OAT)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 张若琪 审校 许娜)

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