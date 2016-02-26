《香港报摘》--经济日报2月26日

**头版头条**

--纵然楼市出现调整，但政府推地未手软，更倾销市区地皮。下年度推售29幅用地，涉及1.92万伙，市区用地占逾半数，单是启德已推地6,000伙，将为楼价带来更大考验。

**其他**

--中资再度大手购入本港写字楼。光大集团宣布，以100亿港元购入湾仔大新金融中心全幢，尺价约2.5万元，成为本港历来商厦次高成交。业内人士料，中资续搜寻全幢商厦作自用及投资。

--长建 事隔8年重新「染蓝」，昨被宣布纳入恒指成分股，预料牵动8亿港元被动基金资金追货。但投资界同时忧虑英镑贬值，将拖累长建盈利表现，券商德银对股份为「持有」评级，目标价68.5港元。

--不足一年，证监会第二位部门主管离职。证监昨公布，中介机构部执行董事施哲宏（James Shipton）将于今年6月18日合约期满离职，由投资产品部现任执行董事梁凤仪接任。

--内地贷款仅15%的创兴银行 ，未来希望借母公司越秀集团关系，在内地大展拳脚，最快下月在广州开分行，作为内地总部，待规模够大，更希望升格为内地法人银行，从而进军零售银行业务。

--沉寂1个多月后，本港未来一周将迎来两新股，共拟集资近23亿。内房企业佳源国际 今起招股，每手入场费5,010港元，集资最多11.2亿港元。全港最大的医学美容集团——医思医疗将于下周二（3月1日）接力登场，拟集资约1.5亿美元（约11.7亿元），目前仍在拟定招股区间。

--玖龙纸业 中期纯利受累经营及融资活动滙兑亏损大跌54%。管理层指，截至本月24日的人民币债务已提升至41%，其余54%为欧元债务，美元债务只余5%，减低未来受美国加息或人民币波动影响。（完）

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