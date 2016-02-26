《中国重要政经日程》--2月26日

=============================今日重要政经日程==========================

2月26日（周五）

--2016年G20首次财长和央行行长会议2月26-27日在上海举行。

--上午9时30分 中国人民银行在央行上海总部举行记者会，央行行长周小川将出席记者会并回答记者关心的问题。

=============================近期重要政经日程==========================

3月3日（周四）

--全国政协十二届四次会议在北京召开。

3月5日（周六）

--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议将于7月9-10日在上海举行，商务部是G20贸易投资合作的国内牵头部门。

注: 1. *代表新增日程。