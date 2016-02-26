《中国重要政经日程》--2月26日

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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=============================今日重要政经日程==========================
2月26日（周五）
--2016年G20首次财长和央行行长会议2月26-27日在上海举行。
--上午9时30分 中国人民银行在央行上海总部举行记者会，央行行长周小川将出席记者会并回答记者关心的问题。
=============================近期重要政经日程==========================
3月3日（周四）
--全国政协十二届四次会议在北京召开。
3月5日（周六）
--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议将于7月9-10日在上海举行，商务部是G20贸易投资合作的国内牵头部门。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李贺; 审校 曾祥进)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。