《中国报摘》--其他报纸重要消息2月26日

--中国保险资产管理业协会副会长陈国力表示，2015年保险资金的商业不动产投资增加明显，交通及民生项目下降。

--TCL集团 公告称，广东省广新控股集团于1月5日-2月25日通过深交所交易系统累计增持公司股份61,169.06万股，占公司已发行总股本的5.008%，交易均价3.66元人民币/股；广新控股凭借此次举牌将跻身公司第三大股东。

--江西铜业 公布定增预案，拟以非公开发行A股募资不超过35亿元，将用于城门山铜矿三期扩建工程等项目及补充流动资金；此外江西铜业 还拟非公开发行H股募资至多41.5亿元港币（约合34.89亿元人民币），用于补充流动资金。