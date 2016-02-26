《中国报摘》--其他报纸重要消息2月26日

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
**上海证券报**
--中国保险资产管理业协会副会长陈国力表示，2015年保险资金的商业不动产投资增加明显，交通及民生项目下降。
--TCL集团 公告称，广东省广新控股集团于1月5日-2月25日通过深交所交易系统累计增持公司股份61,169.06万股，占公司已发行总股本的5.008%，交易均价3.66元人民币/股；广新控股凭借此次举牌将跻身公司第三大股东。
--江西铜业 公布定增预案，拟以非公开发行A股募资不超过35亿元，将用于城门山铜矿三期扩建工程等项目及补充流动资金；此外江西铜业 还拟非公开发行H股募资至多41.5亿元港币（约合34.89亿元人民币），用于补充流动资金。
**21世纪经济报道**
--央行上海总部的数据显示，1月上海新增个人住房贷款346.3亿元，创下近三年新高。
**人民日报**
--工农中建交五大行联合承诺，将对客户通过手机银行办理的境内人民币转账汇款免收手续费，对客户5,000元以下的境内人民币网上银行转账汇款免收手续费。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。