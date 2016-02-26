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亚洲 | 2016年 2月 26日 星期五 08:36 BJT

《全球重要经济事件一览表》--2月26日-3月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月26日(五)

纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔参加“美国货币政策论坛”小组讨论(1515)。

纽约--美联储理事布雷纳德参加“美国货币政策论坛”小组讨论(1830)。

伦敦--英国国家统计局(ONS)在英国央行举行房屋成本及通胀讨论会(0930)。

上海--20国集团(G20)财长及央行官员会议(至27日)。

纽约--欧洲央行首席经济学家普雷特参加“美国货币政策论坛”的讨论会(1830)。

2月29日(一)

暂无重要经济事件预告。

3月1日(二)

悉尼--澳洲央行召开议息会议(0330)。

3月2日(三)

华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1900)。

阿布扎比--全球金融市场论坛(至3月3日)。

3月3日(四)

伦敦--德国财政部长朔伊布勒在英国伦敦政经学院发表演讲(1730)。

那霸--日本央行副总裁中曾宏发表演讲。

3月4日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 张涛)

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