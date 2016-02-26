《全球重要经济事件一览表》--2月26日-3月4日

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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2月26日(五)
纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔参加“美国货币政策论坛”小组讨论(1515)。
纽约--美联储理事布雷纳德参加“美国货币政策论坛”小组讨论(1830)。
伦敦--英国国家统计局(ONS)在英国央行举行房屋成本及通胀讨论会(0930)。
上海--20国集团(G20)财长及央行官员会议(至27日)。
纽约--欧洲央行首席经济学家普雷特参加“美国货币政策论坛”的讨论会(1830)。
2月29日(一)
暂无重要经济事件预告。
3月1日(二)
悉尼--澳洲央行召开议息会议(0330)。
3月2日(三)
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1900)。
阿布扎比--全球金融市场论坛(至3月3日)。
3月3日(四)
伦敦--德国财政部长朔伊布勒在英国伦敦政经学院发表演讲(1730)。
那霸--日本央行副总裁中曾宏发表演讲。
3月4日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 张涛)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。