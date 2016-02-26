《新兴市场重要经济事件预告》--2月26日-3月4日

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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(除特别说明外，均为GMT时间)
2月26日(五)
上海--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至2月27日)。
上海--启动经济政策改革2016年：向增长迈进。
2月29日(一)
暂无重要经济事件。
3月1日(二)
安卡拉--土耳其央行公布2月货币政策委员会会议记录(1200)。
3月2日(三)
迪拜--全球金融市场论坛(至3月3日)。
巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(2200)。
3月3日(四)
基辅--乌克兰央行货币政策会议(0800)。
3月4日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 许娜)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。