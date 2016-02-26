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亚洲 | 2016年 2月 26日 星期五 08:45 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--2月26日-3月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月26日(五)

上海--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至2月27日)。

上海--启动经济政策改革2016年：向增长迈进。

2月29日(一)

暂无重要经济事件。

3月1日(二)

安卡拉--土耳其央行公布2月货币政策委员会会议记录(1200)。

3月2日(三)

迪拜--全球金融市场论坛(至3月3日)。

巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(2200)。

3月3日(四)

基辅--乌克兰央行货币政策会议(0800)。

3月4日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 许娜)

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