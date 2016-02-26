《香港报摘》--信报2月26日

**头版头条**

--楼市阴霾密布，政府推地步伐不减，2016/17年度预计可推出的土地，合共可建约2.86万伙，按年度增0.5%，其中属于卖地表的供应共1.92万伙，是最近6个年度中最多，但近年属主要供应来源的铁路项目，下年度仅占4,840伙，较本年度减少35.6%。

**其他**

--电视行业不易为，有线宽频 昨天公布2015年业绩，受到广告及订户收入减少影响，全年蚀2.33亿港元，较去年的1.39亿港元亏损，扩大68%。有线强调，会继续投资高清频道、网络基建及节目内容，以提升服务质素及品牌形象。

--IMAX中国 昨天公布全年业绩，期内总收入1.11亿元美元，但由于转换期权的公允价值调整、上市相关开支等带来2.26亿美元亏损， 令公司由盈转亏，由2014年的2258.2万美元盈利，变为今年蚀1.84亿美元。

--银河娱乐 去年第四季经调整EBITDA（现金经营溢利）录得25亿港元，较市场预期佳，按季增长18%，按年则跌7%。

--近期动作多多的数字王国 又有新消息，旗下子公司IM360与美国广播公司晨早新闻节目《早安美国》合作，制作虚拟实境（VR）直播节目GMA ON SAFARI。（完）

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