全球金市：股市反弹制约黄金涨势，但技术面向好

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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亚洲股市周五走高，追随美股隔夜涨势，投资者关注20国集团(G20)财长和央行行长会议。此次会议将可能发表恢复信心的言论，即便不大可能出台实质政策刺激。
金价目前密切跟随股市走势。低油价致股市大跌引发的避险买盘，推动金价今年至今上涨了16.5%。
金价还受到偏多技术信号的支撑。金价的50日移动均线升穿200日移动均线，形成所谓“黄金交叉”，暗示技术面偏多。
50日移动均值目前比200日移动均值高出大约3美元。这是近两年来首次出现这种状况，对于技术交易商和动能导向投资者而言是一个多头买入信号。
黄金上市交易基金(ETF)的持仓量增加也支持金价上涨。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周三的持金量升至2015年3月以来最高。(完)
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(编译 孙国玉/王兴亚；审校 龚芳/张若琪)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。