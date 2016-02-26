全球金市：股市反弹制约黄金涨势，但技术面向好

亚洲股市周五走高，追随美股隔夜涨势，投资者关注20国集团(G20)财长和央行行长会议。此次会议将可能发表恢复信心的言论，即便不大可能出台实质政策刺激。

金价目前密切跟随股市走势。低油价致股市大跌引发的避险买盘，推动金价今年至今上涨了16.5%。

金价还受到偏多技术信号的支撑。金价的50日移动均线升穿200日移动均线，形成所谓“黄金交叉”，暗示技术面偏多。

50日移动均值目前比200日移动均值高出大约3美元。这是近两年来首次出现这种状况，对于技术交易商和动能导向投资者而言是一个多头买入信号。

黄金上市交易基金(ETF)的持仓量增加也支持金价上涨。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周三的持金量升至2015年3月以来最高。(完)

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