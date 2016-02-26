中港个股：江西铜业A+H股定增募资约70亿元，拟扩大产能及补充流动资金

路透北京2月26日 - 中国有色金属冶炼企业--江西铜业 周四晚间发布定增公告，拟非公开发行不超过2.984亿股A股股票及5.273亿股H股股票，募集分别不超过35亿元人民币和41.5亿港元或等值人民币，所募资金用于扩大矿山产能规模以及补充流动资金等。公司股票将于周五（2月26日）复牌。

该公司刊登在上交所网站的公告并显示，此次非公开发行A股发行价为每股11.73元，发行对象为包括控股股东江铜集团在内的10名特定对象；H股为发行价为每股7.87港元。

其中，控股股东江铜集团拟认购不低于本次非公开发行A股股票数量的10%，同时全额认购此次所发行的H股股票；本次非公开发行A股及非公开发行H股完成后，江铜集团的合计持股比例约为45.72%，仍为公司的控股股东，公司实际控制人仍为江西省国资委。

“本次非公开发行有利于公司稳步扩大矿山产能规模，进一步提升原料自给率，降低成本；增加现金储备，应对行业下行风险，提升抗风险能力。同时优化资本结构，进一步改善财务状况。”公告称。

本次非公开发行A股与非公开发行H股互为条件，且尚待江西省国资委和中国证监会批准。

江西铜业曾于1月底发布2015年度业绩预减公告，预计当年净利润同比减少60%-80%，每股收益0.82元，主因国际大宗商品价格持续下跌影响。

该公司A股于2月16日起停牌，停牌前报每股13.45元；H股周四收报8.03港元。（完）