《香港报摘》--其他报纸重要消息2月26日

**明报**

--此前表示要和对冲基金「斗一斗」的东亚银行 主席李国宝，近日以增持股份的方式与公司第四大股东、对冲基金Elliott展开「正面交锋」。根据联交所资料，李国宝于上周一公布业绩后连环增持，3个交易日斥资逾1.25亿港元大手买入逾521万股，其中更包括以近8700万港元向儿子李民斌收购逾370万股。

**星岛日报**

--香港电讯 受惠流动业务CSL收益全年入帐，去年纯利大升32%，至39.49亿港元，末期息增20%，至28.27港分。面对有竞争对手劈价抢客，香港电讯董事总经理艾维朗表示，不会主动打减价战，因对其网络质素有信心。

**苹果日报**

--渣打香港传推楼市按揭优惠，据两名银行从业员透露，若新盘按揭贷款额逾400万港元，息率为银行同业拆息（H）+1.6%；300万至400万元新盘，则为H+1.65%，低过金管局H+1.7%下限。市传滙丰及东亚 近期亦加入按揭优惠战团。

**东方日报**

--受到美国加息和环球经济前景不明朗影响，多间大行迅速下调本港经济增长预测，大和料本港今年仅增长1.2%，恒生 则由2.4%降至1.8%，更表明会再有下调风险，有经济师指，若外围因素持续不稳，并爆发全球金融危机，香港经济或呈负增长。

**文汇报**

--中国首富王健林旗下万达集团计划为万达影业（Wanda Pictures）在内地上市集资15亿美元（约117亿港元），万达影业的估值为53亿美元（约413.4亿港元）。（完）

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