国际油市：供应持续过剩推动油价下跌，冻产消息也无济于事

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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但这波涨势并未持续到周五，因投资者估计，冻结产量不会降低过剩供应。
0047GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货报每桶32.96美元，较上日结算价下跌0.11美元。
“把产量冻结在1月水平丝毫不会降低过剩产能；1月产量较消费量每日远高出100万桶。实际上，鉴于伊朗已自1月起开始重返市场，供应过剩问题还将恶化，”一名资深石油交易员表示。
国际制裁自1月解除后，伊朗希望原油出口在未来一年增加100万桶/日。制裁导致伊朗石油出口较制裁前的峰值下降逾一半。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/王颖；审校 王丽鑫/许娜)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。