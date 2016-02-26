国际油市：供应持续过剩推动油价下跌，冻产消息也无济于事

但这波涨势并未持续到周五，因投资者估计，冻结产量不会降低过剩供应。

0047GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货报每桶32.96美元，较上日结算价下跌0.11美元。

“把产量冻结在1月水平丝毫不会降低过剩产能；1月产量较消费量每日远高出100万桶。实际上，鉴于伊朗已自1月起开始重返市场，供应过剩问题还将恶化，”一名资深石油交易员表示。

国际制裁自1月解除后，伊朗希望原油出口在未来一年增加100万桶/日。制裁导致伊朗石油出口较制裁前的峰值下降逾一半。(完)

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