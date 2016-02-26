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亚洲 | 2016年 2月 26日 星期五 09:04 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月26日

2月26日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7683港元      )
                                                                                                                                                                                                          
 美股道琼工业指数周四收高212.3,或1.29%,报16697.29点.因油价走高减弱了银行可能受债务违约打击的担忧，且投资者看                                                                                              
 到市场波动数周后出现的机会。                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                          
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                                     
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                                        
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                    
 中海油                       103.780   -0.47      26890             8.062       3.23                                                                                                                     
 中国铝业                       8.980   -2.39      22807             2.790       1.10                                                                                                                     
 中国移动                      54.360    0.35     198974            84.457       1.69                                                                                                                     
 中国人寿                      11.140   -1.33     202242            17.308       1.57                                                                                                                     
 中石油                        65.180   -0.43      20308             5.063       2.50                                                                                                                     
 中石化                        55.540   -0.34      31106             4.315       2.97                                                                                                                     
 汇丰控股            <HSBC.K   31.470    2.01    3664060            48.894       2.40                                                                                                                     
 中电信                        49.580    1.49       9853             3.852       1.89                                                                                                                     
 中国联通                      11.440   -0.17     112089             8.887       1.45                                                                                                                     
 兖州煤业                       4.100   -2.38       2990             3.185       2.08                                                                                                                     
 华能国际                      31.640    0.76       6681             6.145       1.23                                                                                                                     
 南方航空                      29.360   -1.34       8532             4.562       1.59                                                                                                                     
 东方航空                      23.670   -1.74       2307             3.678       0.75                                                                                                                     
 中芯国际                       4.170   -2.80      10679             0.648       1.23

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