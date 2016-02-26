《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月26日

2月26日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7683港元 ) 美股道琼工业指数周四收高212.3,或1.29%,报16697.29点.因油价走高减弱了银行可能受债务违约打击的担忧，且投资者看 到市场波动数周后出现的机会。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 103.780 -0.47 26890 8.062 3.23 中国铝业 8.980 -2.39 22807 2.790 1.10 中国移动 54.360 0.35 198974 84.457 1.69 中国人寿 11.140 -1.33 202242 17.308 1.57 中石油 65.180 -0.43 20308 5.063 2.50 中石化 55.540 -0.34 31106 4.315 2.97 汇丰控股 <HSBC.K 31.470 2.01 3664060 48.894 2.40 中电信 49.580 1.49 9853 3.852 1.89 中国联通 11.440 -0.17 112089 8.887 1.45 兖州煤业 4.100 -2.38 2990 3.185 2.08 华能国际 31.640 0.76 6681 6.145 1.23 南方航空 29.360 -1.34 8532 4.562 1.59 东方航空 23.670 -1.74 2307 3.678 0.75 中芯国际 4.170 -2.80 10679 0.648 1.23