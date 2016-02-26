港报社评：港府卖地足额，还要保顺利推出--经济日报2月26日

港府下个财政年度卖地规模创6年新高，有更大自主性达全年供地1.8万伙目标。惟楼市正面临调整，发展商胃纳与策略势变，考验港府能否保供地弹性，确保稳定持续释出土地。

财团投地胃纳减 择地势更挑剔

本港楼价调整压力虽不轻，惟公众仍关注港府能否稳定持续供地，以解供求失衡。而港府昨公布的下个财政年度卖地计划，最大特点是自主性增强，令供地达标机会增加。

下个财年港府将推29幅住宅用地，涉1.92万伙，当中绝大部分已完成改划程序，加上港铁供应4,840伙与市建局的480伙，港府较有把握的土地供应已近2.5万伙，纵打75折，完成全年供地1.8万伙的目标机会不低。此反映近年港府积极拓地，渐见成效。但港府能否顺利释出土地，仍存变数，关键是楼市正调整，发展商投地胃纳与策略亦将有变。

其一，在投地胃纳方面，发展商因应市况调整，投地更趋审慎。近月港府卖地已见接连流标，如去年底的青衣细山路、上月的元朗凹头项目，皆流标收场；就算能卖出，亦恐如本月初的大埔荔枝山项目般，要低市场估值四成。且来年所售土地，逾半是可建逾500伙的大项目，发展商会否愿承担较高投资风险入标，抑或出手谨慎致频频流标，殊难逆料。

招标随行就市 留弹性改建居屋

其二，在投地策略方面，发展商面对楼市调整且供地增加，择地势更挑剔，港府卖地难再「皇帝女唔忧嫁」。此或预视，发展商很可能只对发展潜力较佳的土地有兴趣、较积极竞投，一些质素较次地皮，则未必入标，又或只出低价图「偷鸡」执平货，港府手上土地要顺利释出，势添变数。

要应对此新局面，将考验港府推地是否有足够弹性，按市况调整。此须港府做到随行就市，一方面要提升价格敏感度，确保卖地底价因应市况调节，在不贱卖土地的原则下，确保获市场承接。另一方面则应考虑将部分大型地皮拆细，让更多财团尤其中小发展商加入竞投，提升售地成功率。

港府更应有心理准备，一旦部分项目因地理位置、建筑难度等因素，市场缺乏承接意慾，就应积极考虑将相关土地改作公营房屋，尤其居屋，以填补现行十年建屋计划中，多达2.5万伙的公营房屋用地缺口。让珍贵的土地资源有序转化为实质住宅供应，才能促楼市供求平衡、健康发展。

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