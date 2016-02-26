港报社评：回归理性第一步：停止谩骂法官--信报2月26日

香港本来是大家熟悉的家园，但此时此刻却感到愈来愈陌生，不但多了前所未见的流血冲突，而且更多的是颠黑倒白的奇谈怪论。陌生两个字，见诸财政司司长曾俊华前日发表《财政预算案》之时所提到，对年初一旺角骚乱，他与很多港人一样，感到痛心和愤怒，更惊讶香港一刻间变得陌生，忧虑本港核心价值会被暴力和仇恨蚕食。

通宵达旦的警民冲突固然令人感到陌生，随之而来的是同样陌生的大放厥词。全国港澳研究会上星期开会，一口咬定旺角骚乱是司法机构姑息暴力的后遗症，与会者建议成立「监察法庭组织」，对危害国家安全和社会秩序案件「有明显政治倾向或动辄轻判的法官予以公布」。换言之，有人企图向司法独立的法官施压。

对此，律政司发言人表示，社会人士当然可以在法律容许的范围内就法院的判决发表意见，但同时应尊重司法机构，在无真凭实据下批评法官偏颇或猜度法官的政治取向，对维护香港的司法独立并无裨益。另外，大律师公会亦发表声明指出，绝不认同暴力冲突，但全国港澳研究会有关言论无任何理据支持，极不恰当，深表惊讶，极度遗憾。

旺角骚乱之后失踪多日的本土民主前线发言人黄台仰，终于被捕并控以暴动罪，获法庭批准以现金及人事各十万元担保保释候审，惹来前副廉政专员郭文纬不满。声称非常愤怒的郭文纬在报章和网媒撰文，质疑裁判官有问题，建议网民努力「起底」，看看有没有足够证明裁判官和家人跟泛民政党的关系，以及其政治取向。

此言一出，律政司又发表声明，不点名批评有人揣测司法人员政治倾向，呼吁就裁决发表意见的人尊重法治及司法独立，否则最良好的意图亦有可能冲击法治，任何言论应避免构成或被视为向法院或法官施压。也许是省悟到自己出言不逊，郭文纬很快即发表声明致歉，澄清无意鼓吹骚扰裁判官，辩称草拟初稿时言词较激动，文章定稿已经删除了较激动的言词，因与传媒沟通有误才致出版了初稿。

法官独立判案，不受任何因素影响，这是香港一直赖以自豪的法治精神，这才是大家熟悉的香港。可是今时不同往日，现在法官无论怎样判，总有人尝试透过一己的既定立场来妄加訾议。就以占领运动大批控以非法集结罪的被告为例，判得轻，这边厢有人说是包庇纵容；判得重，那边厢有人说是政治迫害；不同阵营的支持者似乎都忘记了何谓公事公办，拒绝服膺于客观证据决定有罪无罪的原则。

如果大家还尊重法治，还热爱香港，还希望法官在毫无压力之下彰显公义，那么应该重温一下终审法院首席法官马道立多次强调的说话：法律面前，人人平等，没有人拥有超然地位。除此之外，马道立不久前也公开表示，破口骂人毫无用处，浮夸出位的行径也一样，因为不能传达讯息，透过对话定更有效。

若然法官真的被「起底」，受到群众压力甚至舆论公审，从而改变其判案的准绳，这是香港之福吗？肯定不是，反而是祸患无穷，此举将会把香港推向十分陌生的死荫幽谷，所有狮子山下的核心价值势必消磨殆尽。法治乃民主之本，没有法治的所谓民主，极其量是意气用事的民粹主义而已。

曾俊华凭歌寄意，借助苏芮主唱的名曲《凭着爱》勉励港人，希望以爱来化解仇恨。他又引用美国前总统约翰甘乃迪的名言「我们的问题是人为的，所以人自然有方法将问题解决」，呼吁各方放下政治考虑，重视香港的长远利益，社会才有机会回归理性。

我们认为，放下政治考虑回归理性的第一步是停止谩骂法官，让证据说话，让法庭裁决，谁也不要妄想自己的理念比法律更公义。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘