港报社评：本土走歪的危害，将陷香港于险境--明报2月26日

财政司长曾俊华发表的新年度预算案一反常态，在引言、结语和旅游业现况都谈及政治。近期曾俊华就「本土」的一些说法和取态，被解读为在政府高层之中别树一帜，引发诸多联想，有人在观察是否反映政府高层的「队形」不整齐。他在预算案的最新说法，可理解为回应了坊间猜测；至于是否足以消除疑团，正如对旺角事件的定性，曾俊华说由大家去演绎好了，他重申与政府一致。需要指出的是，「本土」萌芽不久，环绕这个符号的事态并不积极正面，更有可能把本港推向险境。因此，何谓「本土」有必要弄清楚，若含糊不清，会发出错误信息，对整体社会绝无好处。

财爷就暴乱表态，本土被骑劫扭曲

曾俊华认为发挥本土积极的一面，可推动香港发展和进步。他作出这样的表述时，已经发生了一些人藉口保障「本土」利益，对访港旅客做出不文明举动；另外，旺角暴乱与极端本土团体有关，参与暴乱人士的非理性极端手法，使人震惊。曾俊华对本土抱有的良好愿望，本土团体给他的回应是非理性和血腥暴力；近日，他在答覆传媒提问时，直斥本土「俾人霸咗个位」，被骑劫扭曲，成为犯事藉口，社会不会接受，云云。这个说法，较诸以往的表述清晰，对廓清误读和误判，有一定帮助。

在许多国家和社会，「本土」都是敏感议题，当与政治诉求联系一起时，经常会成为分离、分裂甚至争取独立势力的操作工具，例如台独就是由「乡土」演发而来。近年，本土在本港萌芽，未几即被人引用为内地与本港矛盾对立的符号，以本土为旗号的团体，从一开始就以激进、非理性、不文明手法表达诉求，使「本土」贴上激进、极端标签，旺角暴乱则是呈现本土团体的暴力一面。另外，值得注意的是，目前标榜本土、在政治议题和事务活跃的团体成员，他们都不讳言港独倾向。当事态去到这个层次，「本土」是什么？对香港是福是祸？不难判别。

上世纪70年代开始，港英搞工展会、香港节，以至推出居者有其屋计划与地方行政等，政策目标都有增强市民归属感和身分认同等考虑，广义而言这是港英塑造本土意识。实践证明，当年的「本土」发挥了积极正面作用，推动了经济、社会发展，也是社会稳定的深层底蕴。不过，今时今日的本土，若认为一股情怀就足以带动社会向前、向上，显然是主观良好意愿的一厢情愿，因为社会仍未就「本土」的内涵、包括情怀、生活习惯、文化认同、价值理念等有过充分讨论之前，已经被本土团体污名化，还有可能诱发北京对分离、分裂的疑虑，而使香港陷于险境。因此，如何导正本土，主流社会夺回本土话语权，是政府以至各方面人士需要思考和参与的议题。

真正本土爱惜香港，须与暴力港独切割

「本土」正在牵动本港政局以至政治版图，政治人物和政党利用本土的民粹一面，攫取政治利益，在过程中「本土」被操作成为抗拒内地的工具，不知就里的市民在不知不觉间被绑上了他们的战车。这种情况若持续和深化下去，香港的前路将荆棘满途。因为：设若本土激发更多暴力，出现类如一些国家地区的动荡不安局面，香港将伤筋错骨；设若本土发展至港独抬头，则是与北京直接对抗，以香港的条件，看不到丝毫会出现好结果的机会。

曾经有一段时间，当一些本土团体成员、个别政治人物描述本土与政治立场的关系时，他们有不排除暴力、不排除港独选项的说法，让人一怔。不过，更多人认为他们只是绝少数，并无社会基础，毋须理会。现在审视接连发生的事，社会对此或许有些麻痹大意了；事实上，旺角暴乱发生后，部分人包容、甚至包庇暴力的情况，使人惊觉扭曲了的「本土」，在社会上虽然并非主流，但是其能量不能忽视。

曾俊华在预算案引言写道，「政治和经济从来密不可分，政治出现不稳定，经济难免会受到冲击」，政经互为表里是实话，不过欠缺全面。本土走歪路对本港的危害，绝非经济受冲击那么简单，以一些人借本土而对香港政治地位的盘算，不排除会使香港遭受灭顶之灾。「本土」已经成为十分严肃的议题，皆因有人意图火中取栗，要认真应对；真正爱惜香港的人，首要勿扭曲本土的真义，使之与暴力和港独绝缘，怎样发挥本土的积极正面作用，那是后话。

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