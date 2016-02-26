港报社评：对暴力犯罪者就应依法判入狱--文汇报2月26日

日前的一条法庭新闻值得关注，高等法院法官在处理前年违法「占领」事件时暴力冲击及刑事毁坏立法会的3名上诉人时，指出其暴力程度「比得上暴动」 ，因此维持其改判监禁3个半月的刑期，这3名上诉人需要即时入狱服刑。这个判决是向社会明确发出信息：香港是法治社会，如果违反法律，势必受到法律的惩处。如果是暴力犯罪，更要即时入狱。即使司法机构有某些人对这些暴力行为采取不当的宽纵做法，肩负检控职责的律政司也须坚持原则，依法使用相应的法律手段，提出覆核或上诉，最终依法判处犯法者适当的刑期。

广大市民都应该记得，在2014年11月19日凌晨，在激进组织的策动下，一些人悍然冲击立法会，还在众目睽睽之下，用铁马冲撞并砸烂立法会的玻璃门，但如此猖獗和明显的刑事毁坏行为，裁判法院去年在审理时，最初只是轻判其150小时社会服务令，显然是对这些暴力违法者采取了过分宽纵的处置。律政司认为判刑过轻而申请法庭覆核，法庭遂将3人改判监禁3个半月。这3人不服，向高等法院提出上诉，声称「不应将案件与暴动相提并论」，但高院法官张慧玲看完案发时的新闻片段后，指根据暴力程度、参与人数、破坏程度及威胁性，情况如控方所说「比得上暴动」，因此驳回其上诉，这3人被依法即时送入监狱服刑，受到应得的惩处，正义终于得以伸张，法律的尊严得到彰显。

这个案例充分说明，当出现司法机构某些人对暴力行为采不当宽纵时，独立行使检控权的律政司，必须根据案件的实际情况，努力使用申请覆核、上诉等法律手段，力争法庭重新作出适当的判决，使犯罪者得到应有的惩处，从而向社会传达严明执法、维护司法公正的正面信息。

另方面，法官当然要严格依法判案而不应受到包括舆论在内的任何不当影响，但法官的判案行为，并不是封闭在象牙塔之内，而是建基于活生生的社会现实，法官在判断某一罪证确凿的犯罪行为应该判以何种刑期时，也需要在合理程度上考虑社会情况和主流民意，依法判以具有阻吓作用的刑期，通过这些案例来遏止同类犯罪行为。如果对于一些严重破坏社会秩序的犯罪行为，例如近年越来越猖獗的街头暴力犯罪，如果只是判以不足以反映罪行严重性的社会服务令而无需入狱的话，会令人误以为暴力犯罪只是小事一桩，无形中等同纵容甚至鼓励暴力。如此判决，就不能充分发挥法律预防和遏制犯罪的职能，而且严重影响法制的严肃性，令法治社会的正常秩序荡然无存。

许多舆论都指出，大年初一晚上之所以发生暴力冲击严重升级的暴动事件，和过往法庭对暴力犯罪的惩处过分宽纵，有相当的关系。广大市民都期待，通过日前高等法院法官驳回此起上诉案，判暴力犯罪者即时入狱，能够建立起新的判例，令严重暴力犯罪者都要入狱，受到法律的公正惩处，从而让香港的司法体系充分发挥法律惩处和遏止暴力犯罪、维护社会秩序、保护广大市民安居乐业的功能。

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