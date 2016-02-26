港报社评：推优质地皮，免楼市急泻--星岛日报2月26日

《财政预算案》发表后，政府公布新财政年度卖地计画，新增多幅市区优质地皮待售。优质地皮承接力较强，这有助保证库房有足够卖地收入，同时降低楼市急插硬着陆的风险。 新一年可推出的二十九幅住宅用地，预计可以提供一万九千二百个单位，比现年度为多。这些土地不会在年内全部卖出，以现年度为例，卖地表上的土地可以提供一万六千个单位，结果二十九幅地只卖了十五幅，提供九千二百六十个单位；不过，加上港铁、市区重建局和私人土地发展和重建，合计可以建成单位达二万零一百个，超额完成年建一万九千个单位的目标。 当局按照人口变动，调低了每年兴建单位目标至一万八千个。根据发展局的推算，新财政年度计及一铁一局 和私人发展，潜在土地供应可以建成二万八千六百个单位，由于一铁一局提供的单位数目会逊于今年，政府须确保卖地成绩比今年好，才能够达标或超标。 应商住需求 保库房进帐 新一年新增的优质地皮多，这些位于市区、可供大规模住宅发展的靓地，包括茶果岭原高岭土矿场地、七幅启德地皮、鸭脷洲地皮等，再加上中区美利道停车场大厦的贵重商业地，预计大受欢迎，有助政府卖地达标，不像过去一年有大量规划用途前景欠明朗、或者交通不便的新界土地，导致两地流标、一地因司法覆核问题以极低价卖出，库房全年卖地收入比原先估计少了八十亿元。 政府大增优质住宅地皮，以及增加商业、商贸和酒店地皮供应，不仅是应付市场需求，以及确保库房有一定进帐，应付开支日增的财政压力，还有一个客观效果，就是有助政府在大增供应为楼市降温时，避免产生「急冻」灾难。 官方楼价指数连跌四个月，跌幅达百分之九，楼市由升转跌，曾经销声匿迹的负资产现象，重新浮现，主要是用尽按揭成数的人，借楼价九成的话，只要楼价跌一成多，就算卖楼都不够还清银行欠款。看淡楼市的人日增，多了本来打算置业的人改抱观望态度，二手成交陆续调低售价，新界中小型单位跌幅尤其明显，可以想像，如果政府卖地继续接二连三流标，对市场心理的打击会愈来愈重。 楼价缓步调整 置业量力 由于市区住宅供应比新界吃紧，市民在市区置业的需求又比在新界殷切，启德尤其有环保优质生活空间的概念，政府推出这些不受规划官司缠扰的市区靓地，市场承接力强，流标或者「贱卖」的可能性较低，不致击溃市民的置业信心，令楼价急速下泻，出现恶性循环。 虽然政府不欲楼价灾难性下泻，但是，财政司司长曾俊华已表明，目前不是减少楼市「辣招」的时机，显示政府仍然觉得楼价偏高，无意在现阶段「托市」，只是希望楼价有秩序缓步下调，而有需要置业的市民，就要预留足够的空间，确保自己承受得起楼价下调的压力