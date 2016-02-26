澳洲经济指标总览--2月26日

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月3日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 逆差35.35 逆差29.06 出口(较前月) -5% +1.0% 进口(较前月) -1% -1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 3月4日 (较前月) 12月 持平 +0.4% 就业市场(经季节调整) 3月17日 就业人口(较前月变动,万人) 1月 -0.79 -0.08 全职就业人口(较前月变动,万人) -4.06 +1.7 失业率 6.0% 5.8% 就业参与率 65.2% 65.2% 消费者物价指数(CPI) 4月27日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.7% +1.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.3% (较上年同期) +2.1% +2.1% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +2.1% 国际贸易价格指数 4月28日 进口物价(较前季) 第四季 -0.3% +1.4% 出口物价(较前季) -5.4% 持平 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 3月1日 经常帐收支 第三季 赤字181 赤字205 商品与服务贸易收支 逆差74.38 逆差109.46 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月2日 (较前季) 第三季 +0.9% +0.3% (较上年同期) +2.5% +1.9% (完)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。