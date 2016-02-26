《香港重要政经日程》--2月26日-3月18日

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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================== 今日重要政经消息=================
2月26日（周五）
-- 新鸿基地产 公布中期业绩。
================== 近期重要政经消息=================
2月29日（周一）
-- 公布1月份M-3货币供应统计。
-- 公布1月底人民币存款数字。
-- 公布1月底外汇基金总资产数字。
-- 光大国际 公布全年业绩。
-- 中电控股 公布全年业绩。
-- 正大企业国际 公布全年业绩。
-- 越秀地产 公布全年业绩。
-- 利福国际 公布全年业绩。
3月1日（周二）
-- 鹰君 公布全年业绩。
-- 万科置业海外 公布全年业绩。
3月2日（周三）
-- 港交所 公布全年业绩。
3月3日（周四）
-- 公布2月份香港日经PMI。
-- 公布1月份零售销售数据。
3月4日（周五）
--10:00 新华保险 在中国举行临时股东大会。
3月8日（周二）
--14:30 农行 在中国举行临时股东大会。
3月10日（周四）
--10:00 香港教育（国际）在香港举行股东特别大会。
3月11日（周五）
--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行临时股东大会。
3月12日（周六）
--10:30 碧生源 在香港举行股东特别大会。
--15:00 中国贵金属资源 在香港举行股东特别大会。
3月14日（周一）
--9:30 开源控股 在香港举行股东特别大会。
*--11:00 世纪金花 在香港举行股东特别大会。
*--10:30 仁天科技 在香港举行股东特别大会。
3月16日（周二）
--11:00 蓝天威力控股 在香港举行股东特别大会。
*--11:00 北控医疗健康产 在香港举行股东特别大会。
3月18日（周五）
--15:00 长和国际实业 在香港举行股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。