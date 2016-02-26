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亚洲 | 2016年 2月 26日 星期五 09:44 BJT

《香港重要政经日程》--2月26日-3月18日

================== 今日重要政经消息=================

2月26日（周五）

-- 新鸿基地产 公布中期业绩。

================== 近期重要政经消息=================

2月29日（周一）

-- 公布1月份M-3货币供应统计。

-- 公布1月底人民币存款数字。

-- 公布1月底外汇基金总资产数字。

-- 光大国际 公布全年业绩。

-- 中电控股 公布全年业绩。

-- 正大企业国际 公布全年业绩。

-- 越秀地产 公布全年业绩。

-- 利福国际 公布全年业绩。

3月1日（周二）

-- 鹰君 公布全年业绩。

-- 万科置业海外 公布全年业绩。

3月2日（周三）

-- 港交所 公布全年业绩。

3月3日（周四）

-- 公布2月份香港日经PMI。

-- 公布1月份零售销售数据。

3月4日（周五）

--10:00 新华保险 在中国举行临时股东大会。

3月8日（周二）

--14:30 农行 在中国举行临时股东大会。

3月10日（周四）

--10:00 香港教育（国际）在香港举行股东特别大会。

3月11日（周五）

--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行临时股东大会。

3月12日（周六）

--10:30 碧生源 在香港举行股东特别大会。

--15:00 中国贵金属资源 在香港举行股东特别大会。

3月14日（周一）

--9:30 开源控股 在香港举行股东特别大会。

*--11:00 世纪金花 在香港举行股东特别大会。

*--10:30 仁天科技 在香港举行股东特别大会。

3月16日（周二）

--11:00 蓝天威力控股 在香港举行股东特别大会。

*--11:00 北控医疗健康产 在香港举行股东特别大会。

3月18日（周五）

--15:00 长和国际实业 在香港举行股东特别大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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