台湾汇市：台币早盘实质汇价大致持稳，短线维持狭幅区间整理格局

路透台北2月26日 - 台币兑美元 周五早盘实质汇价大致持稳在33.250附近窄幅波动。交易员表示，由于台湾金融市场下周一逢假期休市，在连假效应下盘初交投明显转淡且买卖汇交易均衡，令台币实质汇价暂缺乏明确方向，维持狭幅区间整理格局。

他们指出，今日台北外汇开盘一小时成交量0.97亿美元，交投相当清淡，而盘初指标货币--韩元走势尚未明朗，暂未提供台币实质汇价进一步指引，后续关注今、明两日的20国集团(G20)财长及央行官员会议。