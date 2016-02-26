台湾汇市：台币早盘实质汇价大致持稳，短线维持狭幅区间整理格局

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透台北2月26日 - 台币兑美元 周五早盘实质汇价大致持稳在33.250附近窄幅波动。交易员表示，由于台湾金融市场下周一逢假期休市，在连假效应下盘初交投明显转淡且买卖汇交易均衡，令台币实质汇价暂缺乏明确方向，维持狭幅区间整理格局。
他们指出，今日台北外汇开盘一小时成交量0.97亿美元，交投相当清淡，而盘初指标货币--韩元走势尚未明朗，暂未提供台币实质汇价进一步指引，后续关注今、明两日的20国集团(G20)财长及央行官员会议。
〞早上市场很安静。〞一位公营银行交易员说。
台币早盘实质交易区间落在33.235-33.270；上日在33.228-33.282。
本地时间10:17，韩元兑美元 报1,235.6，上日收在1,238.8；台股加权指数 则涨0.05%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇 报33.295/33.320，上日收在33.270。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•33.220-33.280
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