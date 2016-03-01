重温稿-《台湾新债预测》10年期105/4公债得标利率料落在0.85-0.88%

* 标售标的：10年公债105/4

* 标售时间：周二(1日)

* 标售金额：预估300亿台币

* 预测中值：0.85-0.88%

* 受访机构：12家

路透台北2月26日 - 台湾央行下周二(3月1日)将代财政部标售10年期公债105/4 。路透调查显示，标售利率将在0.85-0.88%间，较去年底的10年期公债标售利率的1.158%大幅走跌。

路透周四-五采访12家金融机构，包括六家银行及三家证券商和三家票券商。预估中值为0.85-0.88%；大区间则落在0.83-0.90%。

以下为交易员观点整理：

--105/4期10年公债的空单量逾100亿台币，这些空单不论未来将在初级市场标回，也可能在发行前最后一日以前要回补，形成多头的保护伞。

--大型银行在冷券市场买入15年存续期、利率1.2%的冷券，以此推估若是104/12期殖利率在0.9%，则加以考虑流动性贴水后，10年指标券105/4期殖利率也不至于高过0.90%。

--景气复苏缓慢，市场资金宽松，多头还有时间可以操作。预期央行可能3月仍将降息，6月续降的可能性也还有。

--实质买盘对偏低的殖利率接受度不高，且第二季包括10年以上的长券供应量达四期，届时再逢高补券即可。

--3月纵然降息，10年券殖利率顶多下到0.83%，在往下空间有限的预期下，追多力道料偏弱。

本次105/4期公债预计标售300亿台币。发行前交易区间在0.8260-0.9190%。

前次同天期公债104/12做了三次标售 去年底最后一次标售时得标利率为1.1580%，发行额300亿台币，证券业的比重为28%，银行业比重达64.5%。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位(%)

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大型证券商一 0.85 0.88

大型证券商二 0.84 0.87

大型证券商三 0.86 0.88

大型银行一 0.85 0.90

大型银行二 0.84 0.86

大型银行三 0.83 0.86

大型银行四 0.88 0.90

中型银行一 0.85 0.88

大型金融机构 0.85 0.88

票券商一 0.85 0.88

票券商二 0.85 0.89

票券商三 0.84 0.86

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