澳新汇市：新西兰元和澳元守在八周高位附近，因数据亮丽且信心改善

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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对中国乳品出口增加尤其是个好消息，中国需求放缓曾是新西兰主要出口产品价格下挫的一大原因。
新西兰元普遍上涨，令原本就疲软的英镑 跌至10个月新低2.0617新西兰元。由于围绕英国可能退出欧盟的担忧与日俱增，英镑本周已经累计下滑近5%。
英镑兑澳元 也跌至5月以来最低水平1.9249澳元，今年累计下跌约10%。
新西兰元强势带动澳元 升至0.7248美元，接近八周高点0.7257美元。商品货币隔夜曾获提振，因此前油价反弹刺激了风险偏好。
澳元有望录得1.3%的周线涨幅，从而连续第三周实现上涨，目前已经脱离七年低点0.6827美元。若突破0.7250美元关键阻力位，则上行目标指向0.7328美元，继而是0.7386美元。
支撑位在约0.7210美元。
此间下一重大事件为3月1日的澳洲央行月度政策会议。路透调查41位分析师中有40位预期澳洲央行将维持利率于2%不变，但多数认为今年稍晚将降息。(完) (编译 戴素萍/孙国玉；审校 杜明霞/张明钧)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。