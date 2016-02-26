金属期市：伦铜小涨但周线可能收平盘，沪铜下跌

20国集团(G20)财长及央行官员会议周五在上海拉开序幕，讨论如何稳定市场并刺激经济成长。官员们可能宣示如果经济情势进一步恶化，他们愿采取行动。

1月美国耐久财订单增幅为10个月来最大，因需求普遍回升，在困境中挣扎的制造业看到了一线曙光。

多位消息人士周四透露，中国不良资产证券化(ABS)试点范围进一步扩大，从之前的四大国有银行扩围至五大行及招商银行。

原油价格周五盘初下跌，有关产油国冻产会议的报导无法让交易商相信，这些国家正在作出足够的努力来遏制不断膨胀的全球供应过剩。

锡价今年大幅飙升，无视大宗商品市场积弱不振。锡出口大国印尼减产提振锡价攀高。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻