金属期市：伦铜小涨但周线可能收平盘，沪铜下跌

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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20国集团(G20)财长及央行官员会议周五在上海拉开序幕，讨论如何稳定市场并刺激经济成长。官员们可能宣示如果经济情势进一步恶化，他们愿采取行动。
1月美国耐久财订单增幅为10个月来最大，因需求普遍回升，在困境中挣扎的制造业看到了一线曙光。
多位消息人士周四透露，中国不良资产证券化(ABS)试点范围进一步扩大，从之前的四大国有银行扩围至五大行及招商银行。
原油价格周五盘初下跌，有关产油国冻产会议的报导无法让交易商相信，这些国家正在作出足够的努力来遏制不断膨胀的全球供应过剩。
锡价今年大幅飙升，无视大宗商品市场积弱不振。锡出口大国印尼减产提振锡价攀高。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/李婷仪 审校 戴素萍/张涛)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。