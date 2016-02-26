台湾债市：指标10年券殖利率微跌，长假与标债变数令操作审慎

路透台北2月26日 - 台湾指标10年公债105/4发行前交易殖利率 周五盘初略走低。交易员表示，先反映昨晚美债偏多的走势，不过周末有三天长假，随后就要标售105/4，使得气氛偏向观望保守。

他们表示，昨日10年券105/4期的空单量虽有减少，但仍逾110亿台币，虽然这数字有人解读为对多头的保护，不过标售状况如何，还是要视实质买盘的需求而定。

〞目前的利率水准，投资盘接受度不高。〞一位大型银行交易主管称。

他预估，下周二105/4的得标利率区间会在0.85-0.90%间，但应该会往高端靠拢。主要原因是第二季含10年券共有四期要标售，且搭配景气触底反弹，没有必要在此时刻意追低利率。

不过另一票券商交易员则认为，国际间主要央行的态度仍偏向宽松，在资金竞逐较高报酬率的带动下，10年公债的得标利率不致走高。

台湾央行下周二将代财政部标售105/4。路透调查显示，标售利率将在0.85-0.88%间，较去年底的10年期公债标售利率的1.158%大幅走跌。

交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率区间在0.85-0.87%。

本地时间10:25，五年券104/13期 尚未成交；10年券105/4 殖利率跌0.40基点至0.8580%，成交33.5亿台币。

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