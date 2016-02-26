日本股市：美股上涨助推日经指数盘中涨至两周半高位，夏普股价暴跌

日经指数 在早盘中上涨0.6%至16,241.89点，此前曾高见16,472.50，为2月9日以来最高水准。日经指数周线上涨2.7%。

日经指数已较本月稍早触及的2014年10月来最低水准14,865.77反弹10%，因低油价和日圆强势造成的恐慌性卖盘暂停。但分析师表示，对这些因素的担忧仍超过乐观情绪的影响，而且市场要花些时间才能重拾信心。

“大家仍然担心全球经济增长放缓。目前焦点放在金融领导者能否携手合作，并释出能安抚投资者信心的讯息，”大和证券股市策略师高桥和宏表示。

近来市场动荡的疑虑仍挥之不去，投资人希望20国集团(G20)财长和央行总裁在周五开始的两日会议上能带来宽慰。