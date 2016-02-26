日本股市：美股上涨助推日经指数盘中涨至两周半高位，夏普股价暴跌

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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日经指数 在早盘中上涨0.6%至16,241.89点，此前曾高见16,472.50，为2月9日以来最高水准。日经指数周线上涨2.7%。
日经指数已较本月稍早触及的2014年10月来最低水准14,865.77反弹10%，因低油价和日圆强势造成的恐慌性卖盘暂停。但分析师表示，对这些因素的担忧仍超过乐观情绪的影响，而且市场要花些时间才能重拾信心。
“大家仍然担心全球经济增长放缓。目前焦点放在金融领导者能否携手合作，并释出能安抚投资者信心的讯息，”大和证券股市策略师高桥和宏表示。
近来市场动荡的疑虑仍挥之不去，投资人希望20国集团(G20)财长和央行总裁在周五开始的两日会议上能带来宽慰。
东证股价指数 早盘涨0.3%至1,311.18点，JPX-日经400指数 涨0.3%至11,881.01点。(完)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。