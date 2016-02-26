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货币新闻 | 2016年 2月 26日 星期五 10:41 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--2月26日至3月4日

汤森路透2月26日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，
均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：      
  
 开始日期     结束日期    公布时间   公司代码   业绩季度及公司名称
 (日-月-年)   (日-月-年)                        
 26-2-2016                BMO        CNP.N      Q4 2015 CenterPoint Energy Inc 
 26-2-2016                12:00      AMT.N      Q4 2015 American Tower Corp 
 26-2-2016                14:00      SRE.N      Q4 2015 Sempra Energy 
 27-2-2016                13:00      BRKb.N     Q4 2015 Berkshire Hathaway Inc 
 29-2-2016                BMO        NRG.N      Q4 2015 NRG Energy Inc 
 29-2-2016                BMO        ENDP.OQ    Q4 2015 Endo International PLC 
 01-3-2016                BMO        DLTR.OQ    Q4 2015 Dollar Tree Inc 
 01-3-2016                BMO        AZO.N      Q2 2016 Autozone Inc 
 01-3-2016                BMO        PGR.N      Q4 2015 Progressive Corp 
 01-3-2016                BMO        MDT.N      Q3 2016 Medtronic plc 
 01-3-2016                AMC        ROST.OQ    Q4 2015 Ross Stores Inc 
 02-3-2016                13:00      BFb.N      Q3 2016 Brown-Forman Corp 
 03-3-2016                BMO        KR.N       Q4 2015 Kroger Co 
 03-3-2016                02:00      COST.OQ    Q2 2016 Costco Wholesale Corp 
 03-3-2016                AMC        HRB.N      Q3 2016 H & R Block Inc 
 03-3-2016                AMC        HPE.N      Q1 2016 惠普企业(HPE)
 03-3-2016                AMC        AVGO.OQ    Q1 2016 博通(Broadcom)
 04-3-2016                BMO        SPLS.OQ    Q4 2015 Staples Inc 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 李婷仪 审校 杜明霞)

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