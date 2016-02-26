香港金融：金管局副总裁彭醒棠退休，由李达志接手金融基建和货币管理

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透香港2月26日 - 香港金融管理局（HKMA）宣布，副总裁彭醒棠周五正式退休，由高级助理总裁李达志接手金融基建和货币管理的工作。
彭醒棠于1994年加入金管局，自2004年7月起担任金融局副总裁，负责货币管理、金融基建及经济研究。
金管局同时公布管理层分工的调整，将经济研究交由副总裁余伟文负责，余伟文继续负责外事及储备管理。另一位副总裁阮国恒继续专责银行操守、银行政策、银行监理、法规及打击清洗黑钱。
李达志于2009年加入金管局为银行政策部分处主管，2013年开始担任助理总裁（货币管理），负责货币发行局制度运作以维持香港货币稳定、金管局在离岸人民币市场的流动性资金安排、金融稳定监察、本地法定纸币和硬币的发行与流通，以及促进香港财资市场及资产管理活动的发展。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。