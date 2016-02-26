香港金融：金管局副总裁彭醒棠退休，由李达志接手金融基建和货币管理

彭醒棠于1994年加入金管局，自2004年7月起担任金融局副总裁，负责货币管理、金融基建及经济研究。

金管局同时公布管理层分工的调整，将经济研究交由副总裁余伟文负责，余伟文继续负责外事及储备管理。另一位副总裁阮国恒继续专责银行操守、银行政策、银行监理、法规及打击清洗黑钱。

李达志于2009年加入金管局为银行政策部分处主管，2013年开始担任助理总裁（货币管理），负责货币发行局制度运作以维持香港货币稳定、金管局在离岸人民币市场的流动性资金安排、金融稳定监察、本地法定纸币和硬币的发行与流通，以及促进香港财资市场及资产管理活动的发展。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)