韩国金融市场：韩股和韩元走势平稳，静候G20会议结果

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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韩元/美元 日内上涨0.3%报1,234.6韩元，盘中迄今几无波动。
G20财长暨央行行长会议周五在上海开幕，与会者力争能够解决全球经济成长前景不佳的问题。
股市方面，小盘股主导市场交投活动，三星电子 等权重股则几乎不动。三星跌0.1%报1,178,000韩元。
债市方面，三年期公债3月合约 涨0.01点，报110.29。
0230GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,234.6 1,238.8
日圆/韩元 10.9353/428 10.9184
韩国公债期货 * 110.29 110.28
韩国综合股价指数 1,923.56 1,918.57
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/郑茵 审校 戴素萍/许娜)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。