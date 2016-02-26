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亚洲 | 2016年 2月 26日 星期五 11:10 BJT

韩国金融市场：韩股和韩元走势平稳，静候G20会议结果

韩元/美元 日内上涨0.3%报1,234.6韩元，盘中迄今几无波动。

G20财长暨央行行长会议周五在上海开幕，与会者力争能够解决全球经济成长前景不佳的问题。

股市方面，小盘股主导市场交投活动，三星电子 等权重股则几乎不动。三星跌0.1%报1,178,000韩元。

债市方面，三年期公债3月合约 涨0.01点，报110.29。

　　　　　　　　　　　　　　 0230GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,234.6 1,238.8

日圆/韩元 10.9353/428 10.9184

韩国公债期货 * 110.29 110.28

韩国综合股价指数 1,923.56 1,918.57

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/郑茵 审校 戴素萍/许娜)

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