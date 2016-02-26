中国货币市场：逆回购放量助缓紧张情绪，供给有所改善隔夜回购下行

路透上海2月26日 - 中国央行周五释出巨量逆回购增援流动性，银行间资金市场紧张情绪有所缓和，供给出现一定改善，主要成交品种的隔夜回购加权利率下行，不过离此前较为宽松态势仍有距离。

上海一银行交易员表示，在逆回购过后，市场资金面“感觉好一点了，肯定比昨天有缓解，但(更多)资金出来还没那么快，要再等一等。”

中国央行稍早进行的3,000亿元人民币七天期逆回购，利率持平于2.25%。尽管按周计算为净回笼800亿元，仅就今日来看，仍实现超过2,000亿元的净投放。

对于后市，华南一银行交易员认为，央行该出手时就出手的态度，利稳市场情绪。但考虑到逆回购滚动到期压力持续存在，心态还不能全面放松。

春节后公开市场逆回购操作期限均为七天期，导致到期日较为集中。另外，白云机场 还将于今日发行35亿元可转债。华创债券固定收益报告预计，本次可转债申购预计网下冻结资金3,000-4,000亿元。

上日资金紧张，银行间债市质押式回购中，隔夜成交量减约两成，而七天期品种则增加近倍，显示借入资金机构迫不得已拉长期限，以相对高的资金成本轧平头寸。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0284 2.1146 -8.62

七天 2.3019 2.3027 -0.08

14天 2.8136 2.6424 +17.12

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.5800 1.8000 +278.00

七天 2.9150 2.3050 +61.00

14天 2.6300 2.6100 +2.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0000 2.1000 -10.00

七天 2.3200 2.3000 +2.00

14天 3.1600 2.7500 +41.00

Shibor

其中:隔夜 2.0480 2.0040 +4.40

七天 2.3450 2.3210 +2.40

三个月 2.8990 2.8990 +0.00