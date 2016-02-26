路透基点：霸菱亚洲启动4.3亿美元联贷案，以收购HCP Global

路透香港2月26日 - 路透旗下基点报导引述消息人士说法指出，霸菱亚洲(Baring Private Equity Asia)周四启动规模4.3亿美元的五年期联贷案，资金将作为收购包装企业HCP Global之用。

该笔贷款包括了作为收购资金的4亿美元定期贷款，以及3,000万美元作为营运资本的循环贷款。

该笔贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码425个基点，平均年限为4.15年。

依比例分配之约定，受邀参贷行承贷2,400万美元以上者的综合收益为473个基点，前端费为200个基点，并获得高级贷款行的头衔；承贷1,000万至2,300万美元者，综合收益为461个基点，前端费为150个基点，获得贷款行的头衔。

银行简布会将在3月8日于上海举行。银行必须在4月15日前做出承诺。

国泰世华银行、中国信托商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行是本融资案的牵头行、簿记行和承销商。台北富邦银行还担任额度代理行，国泰世华为担保品控管行。在这四家牵头银行于1月8日完成预融资后，星展银行台湾分行也以较高层级加入。

定期贷款将在六个月的宽限期后，每半年不等额偿还。

熟悉情况的消息人士曾在去年12月对路透表示，霸菱亚洲以7.75亿美元，从私募股权投资公司TPG Capital Management手中买下了HCP。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)