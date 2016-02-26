中国汇市：人民币早盘随中间价连五日小贬，G20财长会议期观望情绪浓

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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* 人民币早盘随中间价连五日小跌
* 与一篮子货币方向相反或为“补课性”小贬
* 美元资金偏紧一年期掉期跌破800点子
* G20财长会议期市场观望情绪浓
路透北京2月26日 - 人民币兑美元即期 周五早盘随中间价连五日小贬，盘中波动不足30点子。交易员称，今日人民币中间价按一篮子货币计算本应该升值，但汇价和中间价均继续贬值，或为“补课性”贬值。
今日G20财长和央行行长会议在上海召开，但并未出现对市场影响较大的言论，市场观望情绪浓。离岸人民币 波动趋缓，与在岸点差收窄至不足20点子。另外由于市场美元偏紧，隔夜美元拆借利率小升；一年期掉期曲线 下行至低于800点子，已低于利率平价。
“今天周小川出来讲话，G20也开始，感觉没说什么特别的，都在观望。”一股份行交易员称，“本来从模型看，盯一篮子的话人民币是要升值的，但是没有升值，目前也没有一个大的趋势或者方向，大家就平平客盘。”一股份行交易员称。
中国央行行长周小川周五表示，人民币不存在持续贬值基础，而外汇储备波动也终将回归理性。同时，中国反对竞争性贬值来赢得出口竞争力的方式。
北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.5363元，上日收报6.5340元。今日人民币兑美元中间价 报6.5338元，上日中间价为6.5318元。人民币兑美元即期成交额 为54.11亿美元，上日半日为63.15亿美元。
全球汇市方面，日圆周五早盘普遍走软。油价回升帮助刺激美股反弹后，投资者对这种避险货币的需求减弱。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7795元, 上日尾盘为6.784元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5376元, 上一交易日尾盘报6.535元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5360；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 黄凯)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。