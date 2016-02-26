中国汇市：人民币早盘随中间价连五日小贬，G20财长会议期观望情绪浓

* 人民币早盘随中间价连五日小跌

* 与一篮子货币方向相反或为“补课性”小贬

* 美元资金偏紧一年期掉期跌破800点子

* G20财长会议期市场观望情绪浓

路透北京2月26日 - 人民币兑美元即期 周五早盘随中间价连五日小贬，盘中波动不足30点子。交易员称，今日人民币中间价按一篮子货币计算本应该升值，但汇价和中间价均继续贬值，或为“补课性”贬值。

今日G20财长和央行行长会议在上海召开，但并未出现对市场影响较大的言论，市场观望情绪浓。离岸人民币 波动趋缓，与在岸点差收窄至不足20点子。另外由于市场美元偏紧，隔夜美元拆借利率小升；一年期掉期曲线 下行至低于800点子，已低于利率平价。

“今天周小川出来讲话，G20也开始，感觉没说什么特别的，都在观望。”一股份行交易员称，“本来从模型看，盯一篮子的话人民币是要升值的，但是没有升值，目前也没有一个大的趋势或者方向，大家就平平客盘。”一股份行交易员称。

中国央行行长周小川周五表示，人民币不存在持续贬值基础，而外汇储备波动也终将回归理性。同时，中国反对竞争性贬值来赢得出口竞争力的方式。

北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.5363元，上日收报6.5340元。今日人民币兑美元中间价 报6.5338元，上日中间价为6.5318元。人民币兑美元即期成交额 为54.11亿美元，上日半日为63.15亿美元。

全球汇市方面，日圆周五早盘普遍走软。油价回升帮助刺激美股反弹后，投资者对这种避险货币的需求减弱。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7795元, 上日尾盘为6.784元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5376元, 上一交易日尾盘报6.535元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5360；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。