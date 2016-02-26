中国债市动态：资金稍缓现券仍陷胶着走势，货币政策缺想象空间

路透上海2月26日 - 在中国央行公开市场单日净投放大幅放量的扶助下，银行间市场周五早盘资金面稍缓，现券收益率亦略微走低，但总体看仍陷胶着走势；而从央行最新表态来看，货币政策缺乏进一步想象空间，将对债市走强形成抑制。

交易员并指出，目前经济基本面尚未看到复苏的有力政策，但年初信贷投放快速增长，无疑令经济回暖预期有所增强，加之货币政策边际放松力度减弱，近期债市料难有进一步做多动力，偏弱震荡或仍是主基调。

“（国开活跃券）150218（收益率）开盘比昨天下了1bp，然后3.18%附近盘整，感觉收益率还是下不动啊，谨慎情绪占主流，”华中一银行交易员称。

上海一银行交易员则谈到，上午央行行长对于货币政策表态显示进一步放松空间不大，这也符合央行近期的政策风向，市场预期也已逐渐朝这个方向调整，在这一政策环境下，债市今年难有更多施展空间。

中国央行行长周小川周五表示，中国货币政策会更多考虑宏观经济情况，不会过度基于外部经济或者资本流动，继续实行稳健货币政策；货币政策用得太多，效应会递减，不要寄予货币政策过高期望值，要更多使用财政政策和结构性改革政策。

北京一银行交易员表示，今日公开市场大量净投放，对缓解资金紧张效果较为明显，表明央行对短期资金面的呵护还是较为坚决的，不过仅以中短期工具最多也只能弥补流动性的流失部分，对债市难有进一步推动作用。

中国央行公开市场今日进行3,000亿元人民币的逆回购操作，期限七天；据此计算，今日单日净投放2,100亿元，全周则净回笼800亿元。

一级市场方面，近期国债和金融债招标出现明显分化，金融债趋弱，而国债仍维持强势。财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为1.9896%，延续近期节节走低之势；该债边际中标收益率为2.0480%，投标倍数3.21倍。

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.19%/3.17%，上日尾盘为3.20%/3.17%。