修正-《全球汇市》美元小跌但料将录得周线涨幅，G20会议备受关注

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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(更正：正文第10段应为“各国财经领导人”，而非“各国财政领导人”。倒数第五段应为“这次G20会议若有具建设性的讯息”，而非“G20峰会若有具建设性的讯息”)
* G20财长及央行总裁会议在上海拉开帷幕
* 日圆扳回跌幅，但美元仍料将录得小幅周线涨幅
* 欧元兑美元脱离本周低位，但料将录周线跌幅
路透东京/悉尼2月26日 - 美元周五小幅下跌，但兑主要货币仍料录得周线涨幅，投资者聚焦正在上海举行的为期两日的20国集团(G20)会议。
美元指数 下跌约0.2%至97.129，但本周以来上涨约0.6%。
美元/日圆 跌约0.2%至112.83日圆，此前最高涨至113.22日圆，比本周低点高出2日圆。周线上涨了约0.2%。
“出口商在抛售美元，由于G20会议正在进行中，卖压没有太过头，”外汇研究机构Global-info Co主管Kaneo Ogino说。
油价隔夜回升助推美股反弹，打压了对日圆等避险货币的需求。
原油期货周五在亚洲市场微跌，但周四跳涨3%，因之前委内瑞拉证实将在3月举行主要产油国冻产会议。
欧元兑日圆 回到124.00上方，报124.87日圆，日内上涨0.3%，且远离周三触及的三年低点122.465。不过欧元本周仍下跌约0.3%。
澳元兑日圆 小幅下滑至81.65日圆，本周上涨约1.4%，期间触及低点79.60。
中国是G20会议的主要关注焦点。最近全球市场一直对中国经济增长势头放缓、该国汇率政策和整体市场稳定感到担忧。
中国决策官员周五向各国财经领导人表示，作为世界第二大经济体的中国经济基本面依然强劲。
在对近期市场动荡心有余悸的情况下，投资人冀望20国集团(G20)在上海的会议可令市场吃下定心丸。
“整体而言，这次G20会议若有具建设性的讯息，对目前已然复苏的信心可能有帮助。但最终来说，全球增长好转的能力才是更重要的，”法国巴黎银行研究报告称。
美国1月耐久财订单急增4.9%，增幅为10个月来最大，因需求普遍回升；此外，上周初请失业金人数增加1万，但数据仍处于反应就业市场供应收紧的水平。
欧元兑美元 从三个半月高位1.1377回落两周后，今日涨0.4%至1.1066美元，但本周仍累计下跌约0.6%。
欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)终值下修为较上年同期上升0.3%，初值为上升0.4%。 数据仍然远低于欧洲央行接近2%的目标。
该项最新通胀数据强化市场看法，即认为欧洲央行将不得不很快扩大刺激，时间可能就在3月。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1061 1.1021 +0.36 +1.85 1.0860
美元/日圆 112.84 112.98 -0.12 -6.20 120.30
欧元/日圆 124.83 124.45 +0.31 -4.32 130.47
美元/瑞郎 0.9878 0.9900 -0.22 -1.40 1.0018
英镑/美元 1.4005 1.3962 +0.31 -4.97 1.4738
美元/加元 1.3524 1.3529 -0.04 -2.28 1.3839
美元/离岸人民币 6.5375 6.5323 +0.08 -0.46 6.5680
澳元/美元 0.7239 0.7231 +0.11 -0.49 0.7275
新西兰元/美元 0.6766 0.6718 +0.71 -0.86 0.6825
澳元/日圆 81.680 81.670 +0.01 -6.78 87.620
新西兰元/日圆 76.360 75.880 +0.63 -6.86 81.980
英镑/日圆 158.03 157.74 +0.18 -10.83 177.22
澳元/新西兰元 1.0693 1.0751 -0.54 +0.27 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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