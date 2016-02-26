《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月26日

路透上海2月26日 - 中国银行间流动性本周紧势蔓延，因资金到期量巨大及缴税等因素叠加发酵，不过在 央行公开市场逆回购操作同步加量呵护下，单周净回笼规模较上周剧减逾八成。分析人士认为，央行或意在暂 时维持紧平衡格局，度过月末资金面有望逐步改善。 针对央行最新表态稳健略宽松货币政策基调还将延续并动态调整，他们指出，短期人民币汇率走势难言企 稳，成为掣肘政策走向的因素，预计包括逆回购及MLF(中期借贷便利)等在内工具还将为平滑流动性主要手段 。 他们并称，长期来看，从外汇占款持续流出趋势分析，基础货币缺口弥补压力仍大，靠公开市场滚动操作 或难解决长期资金短缺问题，降准等宽松政策可能性仍难从根本上消除。 以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +11,500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/20-2/26 -- -- -- 8,800 9,600 -- -800 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/15-2/19 -- -- -- 1,400 5,950 -- -4,550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/7-2/14 -- -- -- 100 -- -- +100 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/30-2/6 -- -- -- 6,200 1,800 -- +4,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/23-1/29 -- -- -- 8,800 1,900 -1,500 +5,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/16-1/22 -- -- -- 5,550 2,400 1,500 +4,650 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/9-1/15 -- -- -- 2,400 2,000 -- +400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/8 -- -- -- 2,000 100 -- +1,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/30-2/6、2/7-2/14和2/15-2/19。（完） (发稿 吴芳； 审校 边竞)