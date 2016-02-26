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亚洲 | 2016年 2月 26日 星期五 13:24 BJT

《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月26日

路透上海2月26日 - 中国银行间流动性本周紧势蔓延，因资金到期量巨大及缴税等因素叠加发酵，不过在
央行公开市场逆回购操作同步加量呵护下，单周净回笼规模较上周剧减逾八成。分析人士认为，央行或意在暂
时维持紧平衡格局，度过月末资金面有望逐步改善。

    针对央行最新表态稳健略宽松货币政策基调还将延续并动态调整，他们指出，短期人民币汇率走势难言企
稳，成为掣肘政策走向的因素，预计包括逆回购及MLF(中期借贷便利)等在内工具还将为平滑流动性主要手段
。
        
    他们并称，长期来看，从外汇占款持续流出趋势分析，基础货币缺口弥补压力仍大，靠公开市场滚动操作
或难解决长期资金短缺问题，降准等宽松政策可能性仍难从根本上消除。 
                 
    以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期量   净投放量  /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                      +11,500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/20-2/26          --       --         --      8,800     9,600      --          -800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/15-2/19          --       --         --      1,400     5,950      --        -4,550
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/7-2/14           --       --         --        100      --        --          +100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/30-2/6           --       --         --      6,200     1,800      --        +4,400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/23-1/29          --       --         --      8,800     1,900   -1,500       +5,400   
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/16-1/22          --       --         --      5,550     2,400    1,500       +4,650
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/9-1/15           --       --         --      2,400     2,000      --          +400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/8            --       --         --      2,000       100      --        +1,900
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/30-2/6、2/7-2/14和2/15-2/19。（完）

 (发稿 吴芳； 审校 边竞)

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