日本数据：央行新指标显示1月消费者物价同比上涨1.1%

路透东京2月26日 - 日本央行周五公布的新指标显示，剔除能源与生鲜食品的影响，日本1月消费者物价比上年同期上升1.1%。

该涨幅小于去年12月时的1.3%。

日本央行目前用政府公布的剔除生鲜食品但包括能源成本的核心消费者物价指数(CPI)，当做指导货币政策的关键价格指标。周五稍早发布的数据显示，1月该指数较上年同期持平。

鉴于核心CPI升势由于油价下挫而处于停滞状态，日本央行已在内部开始计算一项新指数，显示过去几个月通胀率超过1%。该指数剔除波动较大的生鲜食品和能源价格，但包括加工和进口食品价格，后者价格呈现上涨。

日本央行在每月政府公布价格数据的当天公布该指数。(完)