台湾股市：收创近三个月新高越过8,400点，随美股扬升反应油价走高

路透台北2月26日 - 台湾股市周五收创近三个月新高，周线上涨1.03%。分析师指出，受油价走高、美国经济数据增长激励，台股随美股连续第二日上涨，尽管盘中略见获利了结卖需，尾盘受买盘挹注推升站上8,400点。

台湾加权股价指数 收升0.54%至8,411.16点，收盘前高为去年12月7日的8,454.27点；今日成交初值 为816.14亿台币，上交易日修正后为853.70亿。

国泰证期投顾协理简伯仪表示，就技术线型来看，上日台股已涨破所有均线，并来到V型反弹的反压区，难免遭逢获利了结卖压、追价力道也较趋谨慎，下周指数主要区间暂看8,200-8,500点。

〞目前台股量能不足，将以时间换取空间。〞他说。

不过，保德信台股基金经理人叶献文表示，只要油价回稳，若欧、日央行扩大量化宽松(QE)，资金还会移转至新兴市场，加上去年下半年外资在台股卖超将近1,200亿台币，后续资金回补仍有空间，有利台股上半年的表现。

外资动向方面，2月以来外资买超台股逾400亿台币，在台指期未平仓多单也维持3万口以上。上日证交所资料显示，外资及陆资在台股再转为买超75.16亿台币。

亚洲股市周五谨慎走高，全球财金领袖在20国集团(G20)会议上不断发声安抚市场，但鲜少涉及实质性的政策刺激举措。