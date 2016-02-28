主要国家经济指标预测--2月29日****

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月28日(日) 2350 日本工业生产 1月初值 +3.3% -1.7% 一个月预估值 -- +7.6% 两个月预估值 -- -4.1% 2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 +0.5% -1.1% 2月29日(一) 0000 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 2月 -- +0.2% 0030 澳洲企业库存 第四季 +0.2% +0.1% 企业总获利 -1.8% +1.3% 企业税前获利 -- -11.2% 0030 澳洲民间部门信贷 1月 0.5% +0.5% 房屋信贷 -- +0.5% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +14.8% 房屋开工(较上年同期) 持平 -1.3% 0700 德国进口物价(较前月) 1月 -1.0% -1.2% (较上年同期) -3.4% -3.1% 0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.2% -0.2% (较上年同期) +1.5% +1.5% 0800 瑞士KOF领先指标 2月 正98.8 正100.3 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 1月 13 11.69 抵押贷款发放金额(亿英镑) 36 32.04 抵押贷款批准件数(件) 73,600 70,837 M4货供额(较前月) -- -0.2% 1000 意大利CPI(较前月) 2月初值 持平 -0.2% (较上年同期) -0.1% +0.3% HICP(较前月) -0.2% -2.2% (较上年同期) 持平 +0.4% 1000 欧元区HICP(较上年同期) 2月初值 持平 +0.3% 扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +0.9% +1.0% 1330 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 赤字156 赤字162.1 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.1% -0.2% (较上年同期) +0.5% +1.1% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 53.0 55.6 1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 1月 -- +0.1% 1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 2月 -- 负34.60 2145 新西兰贸易条件(较前季) 第四季 持平 -- 2230 澳洲AIG制造业指数 2月 -- 51.5 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 1月 -2.7% -4.4% 所有家庭支出(较前月) +0.3% +1.0% 2330 日本求才求职比 1月 1.27 1.27 失业率 3.3% 3.3% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- +11.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月25日(四) 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月 持平 持平 全国整体CPI 持平 -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 2月 -0.1% -0.2% 东京地区整体CPI +0.1% -- 2月26日(五) 0005 英国Gfk消费者信贷 2月 0 正3 0130 中国70个大中城市住宅销售价格(较上年同期) 1月 +2.5% -- 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 2月初值 -0.1% +0.1% 0745 法国消费者支出(较前月) 1月 +0.6% +0.6% 0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.3% +0.2% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.8% -- 0815 瑞士非农就业岗位(万) 第四季 489.7 -- 0900 意大利薪资通胀(较前月) 1月 持平 -- (较上年同期) +0.7% -- 1000 欧元区企业景气指数 2月 正0.07 正0.28 经济景气指数 正103.8 正104.4 工业景气指数 负4.4 负3.5 服务业景气指数 正10.6 正11.4 消费者信心指数 负8.8 负6.7 消费者通胀预期指数 正3.7 -- 生产者通胀预期指数 负5.5 -- 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 +0.4% +0.5% (较上年同期) 持平 +0.1% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.6% (较上年同期) -0.2% 持平 1330 美国商品贸易收支(亿美元) 1月初值 逆差622.3 -- 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季修正值 +1.0% +0.4% 最终销售 +1.2% +1.1% 消费者支出 +2.0% -- GDP平减指数 +1.0% +0.8% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.4% +0.1% 核心PCE物价指数 +1.3% +1.2% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 2月终值 91.7 91.0 现况指数 106.8 105.8 预期指数 81.9 80.8 1500 美国实质个人支出(较前月) 1月 +0.4% -- 个人所得(较前月) +0.5% +0.4% 经调整后的个人支出 +0.5% +0.3% 核心PCE物价指数(较前月) +0.3% +0.2% (较上年同期) +1.7% -- PCE物价指数(较前月) +0.1% -- (较上年同期) +1.3% -- 1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 1月 +2.2% -- 2月28日(日) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 3月 65 -- 2145 新西兰建筑许可 1月 -8.2% -- (完)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算