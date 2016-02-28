版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 07:41 BJT

****主要国家经济指标预测--2月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值      前值
    
    2月28日(日)
    2350 日本工业生产                            1月初值       +3.3%       -1.7%
             一个月预估值                                        --        +7.6%
             两个月预估值                                        --        -4.1%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                    1月       +0.5%       -1.1%
    
    2月29日(一)
    0000 澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                   2月          --       +0.2%
    0030 澳洲企业库存                             第四季        +0.2%      +0.1%
             企业总获利                                         -1.8%      +1.3%
             企业税前获利                                         --      -11.2%
    0030 澳洲民间部门信贷                            1月         0.5%      +0.5%
             房屋信贷                                             --       +0.5%
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                    1月          --      +14.8%
             房屋开工(较上年同期)                                持平      -1.3%
    0700 德国进口物价(较前月)                        1月        -1.0%      -1.2%
                     (较上年同期)                               -3.4%      -3.1%
    0700 德国实质零售销售(较前月)                    1月        +0.2%      -0.2%
                         (较上年同期)                           +1.5%      +1.5%
    0800 瑞士KOF领先指标                             2月       正98.8    正100.3
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                      1月           13      11.69
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                              36      32.04
             抵押贷款批准件数(件)                              73,600     70,837
             M4货供额(较前月)                                     --       -0.2%
    1000 意大利CPI(较前月)                          2月初值      持平      -0.2%
                  (较上年同期)                                  -0.1%      +0.3%
               HICP(较前月)                                     -0.2%      -2.2%
                   (较上年同期)                                  持平      +0.4%
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                     2月初值      持平      +0.3%
               扣除食品和能源的HICP(较上年同期)                 +0.9%      +1.0%
    1330 加拿大经常帐(亿加元)                        第四季   赤字156  赤字162.1
    1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)             1月      -0.1%      -0.2%
                              (较上年同期)                      +0.5%      +1.1%
    1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                 2月       53.0       55.6
    1500 美国成屋待完成销售指数(较前月)            　  1月        --       +0.1%
    1530 美国达拉斯联储制造业活动指数                  2月        --     负34.60
    2145 新西兰贸易条件(较前季)                     第四季       持平        --
    2230 澳洲AIG制造业指数                             2月        --        51.5
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                  1月      -2.7%      -4.4%
             所有家庭支出(较前月)                               +0.3%      +1.0%
    2330 日本求才求职比                                1月       1.27       1.27
             失业率                                              3.3%       3.3%
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)                第四季       --      +11.2%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段       现值     预估值
    
    2月25日(四)
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  1月         持平      持平      
             全国整体CPI                                          持平       --      
             东京地区核心CPI(较上年同期)              2月        -0.1%     -0.2%      
             东京地区整体CPI                                     +0.1%       --  
    
    2月26日(五)
    0005 英国Gfk消费者信贷                            2月            0       正3        
    0130 中国70个大中城市住宅销售价格(较上年同期)     1月        +2.5%       --      
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)  2月初值       -0.1%     +0.1%      
    0745 法国消费者支出(较前月)                       1月        +0.6%     +0.6%      
    0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季        +0.3%     +0.2%      
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              1月        -0.8%       --       
    0815 瑞士非农就业岗位(万)                      第四季        489.7       --       
    0900 意大利薪资通胀(较前月)                       1月         持平       --        
                       (较上年同期)                              +0.7%       --       
    1000 欧元区企业景气指数                           2月       正0.07    正0.28     
               经济景气指数                                    正103.8   正104.4    
               工业景气指数                                      负4.4     负3.5      
               服务业景气指数                                   正10.6    正11.4     
               消费者信心指数                                    负8.8     负6.7      
               消费者通胀预期指数                                正3.7       --       
               生产者通胀预期指数                                负5.5       --       
    1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           2月初值       +0.4%     +0.5%      
                            (较上年同期)                          持平     +0.1%      
             消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                    +0.4%     +0.6%      
                                 (较上年同期)                    -0.2%      持平      
    1330 美国商品贸易收支(亿美元)                   1月初值  逆差622.3       --     
    1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率          第四季修正值     +1.0%     +0.4%      
             最终销售                                            +1.2%     +1.1%      
             消费者支出                                          +2.0%       --       
             GDP平减指数                                         +1.0%     +0.8%      
             个人消费支出(PCE)物价指数                           +0.4%     +0.1%      
             核心PCE物价指数                                     +1.3%     +1.2%      
    1500 美国密西根大学消费者信心指数               2月终值       91.7      91.0       
                             现况指数                            106.8     105.8      
                             预期指数                             81.9      80.8       
    1500 美国实质个人支出(较前月)                       1月      +0.4%       --       
             个人所得(较前月)                                    +0.5%     +0.4%      
             经调整后的个人支出                                  +0.5%     +0.3%       
             核心PCE物价指数(较前月)                             +0.3%     +0.2%       
                            (较上年同期)                         +1.7%       --       
             PCE物价指数(较前月)                                 +0.1%       --       
                        (较上年同期)                             +1.3%       --       
    1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值              1月      +2.2%       --     
    
    2月28日(日)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                     3月         65       --
    2145 新西兰建筑许可                                 1月      -8.2%       --
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐